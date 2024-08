Le principal politicien de l'opposition thaïlandaise interdit de participer à la politique pendant 10 ans

En mars, la Commission électorale avait déjà demandé la dissolution du plus grand parti d'opposition devant la Cour suprême du pays. Le MFP avait remporté le plus de sièges lors des élections parlementaires de l'année dernière, mais avait ensuite été empêché de former le gouvernement. Pita avait déjà démissionné de son poste de chef du MFP en septembre.

Avant les élections parlementaires, la popularité de Pita avait augmenté, en particulier auprès des jeunes électeurs. During the campaign, his party promised, among other things, to reform Thailand's lese-majeste law, one of the strictest in the world. Thailand's King Maha Vajiralongkorn enjoys a quasi-divine status. Critics argue, however, that the laws are misused to suppress political debate.

En janvier, la Cour constitutionnelle de Thaïlande a jugé les plans de réforme du MFP inconstitutionnels, considérant qu'ils constituaient une tentative de renverser la monarchie constitutionnelle.

À la suite de l'annonce de la cour, une soixantaine de partisans se sont réunis devant le siège du MFP à Bangkok. Sakhorn Kamtalang, 60 ans, a déclaré que la cour n'avait pas le droit de dissoudre le parti. "Pour moi, Pita est mon Premier ministre", a-t-elle insisté. Hua Jaidee, 69 ans, a déclaré : "Les bonnes personnes finissent toujours par être harcelées."

D'autres partis politiques ont vu une opportunité de gagner des soutiens en raison de la crise du MFP. Malgré la dissolution, de nombreux partisans du MFP sont restés loyaux, considérant le parti comme leur représentant principal.

