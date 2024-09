Le prince William fait preuve d'un sens de la tranquillité.

Au cours d'un voyage au Pays de Galles, le prince William a évoqué en public la vidéo virale mettant en scène son épouse, Kate. Dans cette vidéo, Kate annonce que son traitement de chimiothérapie pour un cancer est terminé, ce que William qualifie de "bonnes nouvelles". Toutefois, il reconnaît également que la famille est consciente que le combat n'est pas encore tout à fait terminé.

Après la diffusion de cette vidéo intime en famille, l'attention du public s'est tournée vers Llanelli, au Pays de Galles, où le prince William a visité une école primaire locale. La foule n'était pas seulement venue assister à sa visite de l'école "Swiss Valley Community", mais aussi pour exprimer son soutien avec des cartes faites main. William a remercié les habitants, exprimant sa gratitude. Tout au long de la visite, il est apparu détendu et à l'aise.

Plus tard, en tant que parrain de la Semaine de l'Hélicoptère Sanitaire, le prince William a rendu une visite rapide au quartier général de l'Hélicoptère Sanitaire du Pays de Galles. Il s'est ensuite rendu au stade Llanelli Scarlets pour manifester son soutien à la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2025 au Pays de Galles.

Une vidéo qui brise les normes royales

Dans un geste inhabituel, la princesse Kate a partagé une vidéo personnelle lundi, annonçant la fin de son traitement de chimiothérapie contre le cancer. La vidéo a attiré l'attention mondiale, brisant les limites royales habituelles, selon les experts en la matière. Les images montrent des moments intimes en famille, comme une promenade dans la forêt ou près d'un champ de maïs. Les trois enfants sont bien mis en valeur, et le prince William est vu allongé par terre avec Kate dans ses bras, lui donnant même un baiser sur la joue - une rupture avec les représentations royales traditionnelles.

Dans la vidéo virale, Kate évoque son diagnostic de cancer et son état actuel, exprimant son soulagement d'avoir terminé la chimiothérapie. "À mesure que l'été s'achève, je ne saurais trop insister sur mon soulagement d'avoir terminé ma chimiothérapie", dit-elle. "Les neuf derniers mois ont été difficiles pour notre famille. La vie telle que nous la connaissons peut changer si rapidement, et nous avons dû apprendre à naviguer dans les eaux tumultueuses et l'incertitude qui se profile à l'horizon." Elle se concentre maintenant sur tout ce qu'elle peut faire pour maintenir son état de santé sans cancer. La vidéo a également mis en évidence le fait que le processus de récupération est encore long. La famille royale et ses partisans du monde entier ont été inondés de messages de soutien pendant cette période difficile.

