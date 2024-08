Le prince William est surpris par un nouveau look.

Le prince William et la princesse Kate ont envoyé un message de vacances et félicité l'équipe olympique britannique avec un message vidéo. Ce qui retient particulièrement l'attention, c'est le nouveau look de l'héritier présomptif - sa barbe de trois jours est très appréciée des fans.

Le prince William et la princesse Kate ont envoyé un message vidéo aux participants britanniques le jour de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris. Cependant, au lieu des salutations et du fait que Kate, qui a gardé un profil bas depuis son diagnostic de cancer, refait une apparition publique, c'est principalement le nouveau look de l'héritier présomptif qui captive les fans et les followers royaux.

Dans le clip, William et Kate - elle en tenue décontractée, lui en maillot d'équipe - apparaissent aux côtés d'une rangée de personnalités connues, dont le rappeur américain Snoop Dogg et l'icône du football anglais David Beckham. Kate dit dans le clip : "De la part de tous ceux qui regardent chez eux, félicitations à l'équipe britannique." Le prince de Galles, portant un maillot officiel bleu de l'équipe GB, ajoute : "Félicitations à l'équipe GB, vous êtes une source d'inspiration pour nous tous."

Les fans sont ravis de l'apparition de la princesse Kate pendant sa pause, où elle continue de subir une chimiothérapie préventive. "Magnifique", s'extasient de nombreux commentaires. Un utilisateur écrit : "C'est génial de revoir Catherine et William." La princesse de Galles n'avait pas été vue en public depuis la finale du Wimbledon messieurs en juillet.

"Vous êtes superbes"

Toutefois, tous les regards sont braqués sur l'héritier présomptif. Le prince de 42 ans se présente non seulement avec un beau bronzage de vacances, mais aussi, pour la première fois depuis environ 15 ans, avec une barbe de trois jours. Et ça plaît. Pour la première fois, il est celui qui reçoit le plus de émojis cœur et flamme dans la section des commentaires pour son apparence. "J'adore la barbe de William", "J'ai dû regarder ça à nouveau juste pour voir la barbe de William, waouh ! Et je suis bien trop vieille pour écrire ça" ou "J'adore la barbe naissante, Will et Catherine, vous êtes superbes !" sont quelques-uns des nombreux commentaires enthousiastes sur son nouveau look.

En 2008, lorsqu'il avait encore quelques poils sur la tête, le prince avait porté une barbe pendant un court moment. Mais aussi vite qu'elle avait poussé, elle avait disparu. On ne sait pas si Kate a trouvé la barbe une épine dans l'œil - ou le menton - à l'époque. Cependant, le frère cadet de William, le prince Harry, a prouvé avec sa barbe que cela convient aux membres de la famille royale. Les fans sont d'accord : un commentaire demandant à William de garder la barbe a déjà été aimé plus de 1200 fois.

Le roi Charles envoie également ses salutations

Cette année, les Britanniques sont à la septième place du tableau des médailles avec 65 médailles. Sur le compte Instagram de William et Kate, on peut lire aux athlètes britanniques : "Bravo, équipe britannique, quel incroyable parcours ! Chaque athlète a montré une immense dévotion, du cœur et de la passion. Vous nous avez tous rendus fiers ! Profitons de chaque triomphe et préparons-nous à en voir plus aux Jeux paralympiques plus tard cet été."

Le rappeur américain Snoop Dogg, qui a été vu en tant qu'invité modérateur du réseau NBC lors de ces Jeux olympiques, a mis fin à la vidéo. Avec son sourire caractéristique et sa décontraction, il a dit : "Merci, la Grande-Bretagne. De la part de Snoop Dogg, le prince et sa charmante épouse," avant de taper dans ses mains et de s'incliner.

La vidéo de Kate et William a été publiée peu après une déclaration chaleureuse du roi Charles III, dans laquelle il a salué tous les olympiens comme "une source d'inspiration". Le monarque a félicité les athlètes pour leurs "réalisations exceptionnelles" et a loué leur "véritable talent, vrai courage et dur labeur" quelques heures seulement avant la clôture des Jeux olympiques dans la capitale française.

