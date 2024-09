- " Le prince Louis s'engage dans des activités de prince ": des moments d'enfance captivants tirés de la vidéo

Fraîche, harmonieuse et typiquement familiale, la maison de Kate, princesse, est repérée dans une zone boisée près de leur résidence d'Anmer Hall dans le Norfolk. Anmer Hall sert de sanctuaire à la famille Wales, ayant subi une rénovation importante de 1,5 million de livres en 2014. La famille considère cette manoir du 19ème siècle comme leur havre personnel, entouré de champs vallonnés et de forêts denses.

Pour la première fois, le prince William et la princesse Kate invitent le public dans leur sanctum privé. L'album familial, rempli de photos prises dans les bois près de la propriété ou dans les champs, est complété par une autre scène où toute la famille de cinq profite d'un jeu de société à table, accompagnée de Carole et Michael Middleton, les parents de Kate. Cette scène a probablement été filmée à Anmer Hall. Une autre scène montre le prince Louis se balançant dans un cadre de jardin, avec sa mère, la princesse Kate, qui le pousse. Il est probable que cette scène provienne du jardin de la propriété.

Le côté intime de la famille de la princesse Kate révélé

Le prince William et la princesse Kate ont choisi de partager un aperçu privé et intime de leur vie de famille, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. La vidéo, partagée par Kate sur ses plateformes numériques, est charmante, avec les enfants qui volent la vedette. En particulier, le plus jeune, le prince Louis, continue de montrer son énergie caractéristique. Les twittos répondent avec des légendes appropriées, comme "Juste Louis, en étant lui-même". Son penchant pour suivre le rythme de sa propre batterie n'a pas diminué.

Dans la vidéo familiale, Louis est vu escaladant un arbre atteignant une hauteur impressionnante de cinq mètres, s'adressant avec assurance à la caméra, "Bonjour". Il joue à chat, s'amuse avec le animal de compagnie de la famille et s'adonne à des jeux avec sa mère ou son père assis sur ses genoux. De plus, le lien profond entre la princesse Charlotte et le prince George avec leur mère est artistiquement capturé. En examinant de plus près, la vidéo révèle de nombreux détails subtils, des gestes affectueux et, surtout, une immense quantité d'amour.

Le prince William a rejoint sa famille lors de la séance de jeu de société à leur sanctuaire privé, Anmer Hall. Le prince Louis, sous l'œil vigilant du prince William, était vu se balançant dans un cadre de jardin.

