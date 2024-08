- Le prince héritier Haakon répond à un incident

Le prince héritier de Norvège, Haakon (51 ans) a abordé publiquement pour la première fois l'arrestation de son beau-fils, Marius Borg Høiby (27 ans). Lors de sa visite aux athlètes norvégiens au Village olympique à Paris mercredi (7 août), à l'occasion des Jeux olympiques, le prince héritier a qualifié l'incident de "sérieux", selon la chaîne de télévision norvégienne "TV 2".

Initialement, il était prévu que Haakon se rende dans la capitale française avec la princesse héritière Mette-Marit (50 ans). Cependant, elle est restée chez elle suite à l'incident impliquant son fils. "Dans notre famille, comme dans toutes les familles, il est parfois important d'être présent", a déclaré Haakon. "Cette fois-ci, c'est moi qui suis parti, tandis qu'elle est restée à la maison." Le palais norvégien avait brièvement annoncé que Mette-Marit reporterait son voyage à Paris.

Interrogé sur Marius, Haakon a déclaré : "C'est grave lorsque la police est impliquée, comme c'est le cas. En même temps, je ne pense pas qu'il soit approprié pour moi d'intervenir dans l'affaire maintenant." Le prince héritier a ajouté : "Il est clair que ce genre d'affaire m'affecte également."

Pourquoi Marius Borg Høiby a été arrêté

Marius Borg Høiby a été arrêté par la police norvégienne dimanche dernier suite à un incident avec une femme dans un appartement d'Oslo. La police a confirmé à "Se og Hør" qu'une arrestation et une inculpation pour coups et blessures avaient eu lieu. Le détenu a été "libéré par la suite". "Se og Hør" a également rapporté que la femme, âgée d'une vingtaine à une trentaine d'années, avait été transportée à l'hôpital avec une commotion cérébrale.

L'avocat de Marius Borg Høiby, issu d'une relation que Mette-Marit a eue avant son mariage avec Haakon, a confirmé l'accusation de coups et blessures au journal norvégien "Dagbladet". Il a également souligné l'importance de laisser le processus suivre son cours et de respecter la vie privée et la tranquillité de son client. "C'est aux tribunaux de décider si l'affaire aboutit là."

Il avait une relation avec la victime

L'identité de la femme contre laquelle Marius Borg Høiby est soupçonné d'avoir usé de violence n'a pas encore été révélée. Cependant, les médias norvégiens ont rapporté que la police d'Oslo a confirmé dans un communiqué de presse qu'il y avait ou avait eu une relation entre le suspect et la victime présumée.

Des femmes étaient impliquées dans l'incident qui a conduit à l'arrestation de Marius Borg Høiby. La victime, âgée d'une vingtaine à une trentaine d'années, est apparemment liée à Marius par une relation antérieure.

