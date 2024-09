Le prince Harry traverse actuellement un voyage déchirant.

Si l'on en croit les allégations de Prince Harry, son passage en tant que membre de la famille royale britannique a été émaillé d'expériences insolites. Cependant, c'est quelque chose de bien plus glaçant qui le fait hurler et crier ces jours-ci - explorer un labyrinthe hanté à New York aux côtés de l'animateur de talk-show tardif Jimmy Fallon.

Une visite à "The Tonight Show" avec l'animateur américain n'a pas nécessité la présence glaciale de son frère Prince William pour lui donner la chair de poule.

Fallon, recevant son invité au Rockefeller Center de New York, l'a défié d'explorer sa nouvelle attraction hantée, "Jimmy Fallon's Tonightmares". Avec un nom qui laisse présager l'horreur qui attend les visiteurs, il est sûr de dire que la prudence est de mise.

Fallon a enregistré leur aventure palpitante et l'a partagée sur Instagram. Avant de pénétrer dans le labyrinthe, Harry a confessé qu'il n'était pas facilement effrayé. "Aujourd'hui pourrait être une exception", murmure-t-il avec hésitation.

A-t-il peur des pandas ? Pas lui !

C'est vrai, le duo ne s'arrête practically pas entre leurs cris perçants et leurs hurlements alors qu'ils traversent le labyrinthe. La terreur se cache à chaque coin, prenant la forme d'acteurs masqués et d'illusions - ascenseurs en chute libre, loups-garous, zombies. Ils se disputent sans cesse pour savoir qui doit prendre la tête, pour s'enfuir en criant à la prochaine surprise.

Quand Harry se retrouve nez à nez avec une créature portant un masque de panda, il insiste sur le fait que les pandas ne l'effraient pas. Mais le rugissement convaincant de la créature change rapidement son opinion. Dans un retournement comique, l'actrice zombie choquée réalise qui elle vient de terroriser.

Sorties à New York

Avant de plonger tête baissée dans "Jimmy Fallon's Tonightmares", Harry avait déjà assisté à plusieurs événements à New York. En tant que conférencier principal de "Clinton Global Initiative", il a appelé à l'action pour lutter contre le "danger omniprésent" que représente Internet pour les enfants. Il a également participé à des discussions de table ronde sur la protection des parcs africains et a assisté à diverses fonctions caritatives.

Selon les sources des médias, le prince Harry prévoit de retourner brièvement au Royaume-Uni le lundi suivant pour assister aux prix annuels WellChild. Il semble peu probable que sa femme, la duchesse Meghan, l'accompagne. Elle a également manqué son voyage à New York. Depuis leur déménagement en 2020 à Montecito, en Californie, le couple réside avec leurs enfants, Archie (5 ans) et Lilibet (3 ans).

Malgré son affirmation de n'avoir peur des pandas, l'expérience de Harry avec un acteur portant un masque de panda dans le labyrinthe hanté a prouvé le contraire. Ses cris ont retenti dans tout le labyrinthe, prouvant qu'il avait lui aussi ses peurs.

L'entertainment fourni par l'attraction hantée de Jimmy Fallon était comme rien de ce que le prince Harry avait expérimenté auparavant, le laissant crier et hurler dans tout le labyrinthe.

