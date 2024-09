Le prince Harry exprime son mécontentement à l'égard des plateformes de médias sociaux.

Si le prince Harry avait son mot à dire, les entreprises de médias sociaux devraient faire face à une responsabilité accrue. Il est particulièrement préoccupé par les jeunes qui, selon lui, sont "exploités" par certaines plateformes, ce qui entraîne des préjudices importants.

S'exprimant lors de la réunion annuelle de l'initiative Clinton Global à New York, le prince de 40 ans a souligné que ces plateformes sont conçues pour favoriser les dépendances.

Selon lui, les jeunes sont "manipulés" par ces plateformes : "Les jeunes esprits sont prisonniers du défilement monotone, interminable et anesthésiant de ces plateformes et sont exposés à des matériaux que aucun enfant ne devrait voir", a expliqué le prince. Il est convaincu que les effets néfastes des réseaux sociaux sont intentionnellement conçus.

La génération actuelle de jeunes traverse une "crise" d'anxiété, de dépression et de détachement social - selon le prince Harry, c'est un résultat direct des rencontres en ligne négatives.

"Les enfants peuvent se mettre dans le pétrin"

Par conséquent, les entreprises de médias sociaux doivent être tenues plus responsables, a plaidé Harry lors de son discours. Les investisseurs des géants de la tech devraient également faire pression sur leurs PDG. Tout le monde devrait contribuer à faire changer les choses.

