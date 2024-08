- Le prince Harry et Meghan sur le sujet de la cyberintimidation en Colombie

Le prince Harry et la duchesse Meghan sont arrivés en Colombie pour une visite. Le couple participera principalement à des événements axés sur le cyberharcèlement. Il s'agit de leur deuxième voyage officiel à l'étranger cette année. En mai, Meghan et Harry ont visité la nation africaine de l'Ouest, le Nigeria.

À Bogotá, la capitale, ils ont été accueillis par la vice-présidente Francia Marquez à sa résidence. Selon Marquez, le but de leur visite est "de mettre en avant et de traiter un problème qui affecte toute l'humanité aujourd'hui". Le cyberharcèlement et la discrimination en ligne représentent une menace pour la santé mentale de tous.

Récemment, Harry (39 ans) et Meghan (43 ans) ont fondé un réseau de soutien pour les parents en raison de leurs propres expériences de harcèlement en ligne. Selon leur site web, ce réseau vise à faire pression sur les entreprises internet et la politique pour mettre en place des mesures plus strictes afin de protéger les jeunes utilisateurs du harcèlement.

Meghan a parlé pour la première fois de ses pensées suicidaires lors de son retrait de la famille royale britannique lors d'une conversation avec l'animatrice de talk-show Oprah Winfrey il y a trois ans. Avant leur rupture, Harry et son frère, le prince William (42 ans), avaient Défendre conjointement la santé mentale.

Jusqu'à dimanche dans différentes villes de Colombie

Le couple se déplacera à Bogotá, Carthagène et Cali jusqu'à dimanche. Ils sont censés rencontrer des jeunes, des femmes et des leaders de professions sociales. De plus, les membres de la famille royale prévoient de rencontrer l'équipe colombienne qui participera aux Jeux Invictus en février 2025. Harry a fondé cet événement sportif pour les soldats blessés.

Depuis qu'ils ont quitté leurs fonctions royales en 2020, Harry et Meghan ne voyagent plus au nom de la Couronne ou du gouvernement britannique. Cependant, leurs voyages à l'étranger continuent de susciter une grande attention politique et médiatique.

