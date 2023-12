Le prince Harry et Meghan Markle séjourneront dans des hôtels séparés la nuit précédant le mariage

Le prince Harry passera sa dernière nuit de célibataire avec son frère et témoin, le prince William, à l'hôtel Coworth Park, qui fait partie de la Dorchester Collection.

Situé sur plusieurs hectares de parc luxuriant, Coworth Park est une maison de campagne à environ 20 minutes de Windsor, avec des suites opulentes et des intérieurs somptueux où les prix sont de 1 270 £ (1 725 $) par nuit.

La mariée et sa mère, Doria Ragland, séjourneront à l'hôtel Cliveden House. Cliveden House est un hôtel cinq étoiles situé dans un manoir du XVIIe siècle, à environ 30 minutes de route de Windsor.

Les prix des suites, qui comprennent des œuvres d'art originales, de hauts plafonds, de généreux salons et un lit king-size, sont d'environ 1 535 livres sterling (2 088 dollars).

Le domaine, parfaitement entretenu, comprend également deux piscines et un magnifique spa, au cas où la mariée souhaiterait se faire dorloter une dernière fois avant le grand jour.

À quelques jours du mariage, les derniers préparatifs sont en cours.

Samedi, une image de l'avis de consentement au mariage de la reine Élisabeth II a été publiée.

En savoir plus : Tout ce que vous devez savoir sur le mariage royal

Connu sous le nom d'"instrument de consentement", le document dans lequel la reine reconnaît officiellement le mariage est "écrit à la main et enluminé sur vélin par l'un des artistes scripteurs engagés par le bureau de la Couronne", selon un communiqué du palais de Buckingham.

L'avis présente un dessin complexe d'un dragon rouge, symbole héraldique du Pays de Galles, et des emblèmes floraux de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord : la rose, le chardon et le trèfle. Il comprend également deux coquelicots dorés, la fleur officielle de la Californie, l'État d'origine de Mme Markle.

Il sera remis aux jeunes mariés après leur mariage.

La reine a déjà officiellement donné son consentement au mariage lors d'une réunion du Conseil privé le 14 mars.

Ray Sanchez et James Gray de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com