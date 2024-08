- Le prince Harry doit trouver un nouveau chef d'état-major.

Le prince Harry recherche un nouveau chef de cabinet quelques jours avant une visite professionnelle en Colombie. Le précédent titulaire, Josh Kettler, a convenu avec le fils du roi Charles III de mettre fin à son contrat après seulement trois mois, a rapporté l'agence de presse britannique PA.

On a rapporté que Kettler n'était pas le bon candidat pour le poste. Il était encore en période d'essai. Kettler avait accompagné Harry à Londres pour le dixième anniversaire des Invictus Games, que le prince a fondés pour les soldats blessés.

Maintenant, le cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique doit à nouveau chercher un assistant de confiance. "Harry et Meghan ont acquis la réputation de ne pas parvenir à garder leur personnel tout en menant leurs projets caritatifs et de production aux États-Unis", a écrit PA.

Invitation de Colombie

Le prince Harry, 39 ans, et son épouse, la duchesse Meghan, 43 ans, prévoient de se rendre prochainement en Colombie à l'invitation de la vice-présidente Francia Marquez. Leur itinéraire comprend la capitale, Bogotá, ainsi que les régions autour de Cartagena et Cali. Selon Marquez, l'accent sera mis sur la protection des jeunes. Meghan et Harry se sont depuis longtemps engagés à sensibiliser sur la menace que représente Internet pour les mineurs.

C'est le deuxième voyage officiel à l'étranger de ce couple cette année. En mai, Meghan et Harry ont visité la nation ouest-africaine du Nigeria. Depuis qu'ils ont abdiqué leurs fonctions royales en 2020, le couple n'a pas voyagé en représentation de la Couronne ou du gouvernement britannique. Le Foreign Office de Londres déconseille les voyages non essentiels en Colombie en raison du risque élevé d'enlèvements.

Des personnes seront impliquées dans la recherche de Prince Harry pour un nouveau chef de cabinet, étant donné qu'il doit trouver un remplaçant adapté à Josh Kettler. Le duc et la duchesse de Sussex, plus spécifiquement Harry, ont une histoire de difficultés à retenir leur personnel lors de leurs projets caritatifs et de production aux États-Unis.

During their upcoming trip to Colombia, Prince Harry and Duchess Meghan will interact with many people, as they focus on protecting young people and raising awareness about the dangers of the internet for children.

Lire aussi: