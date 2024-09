Le prince Harry accorde une fois de plus une attention généreuse à un véritable monarque.

Lorsque le prince Harry a quitté son rôle de membre senior de la famille royale en 2020, il a dû renoncer à ses patronages. Cependant, il est resté dévoué à une organisation qui soutient les enfants gravement malades. Plus tard ce mois-ci, le prince de 40 ans se rendra à Londres pour tenir sa promesse envers cette cause.

Selon le "Daily Mail", le prince Harry assistera à la cérémonie annuelle des prix WellChild, une œuvre caritative qui aide les enfants gravement malades, le 30 septembre à Londres. Il n'a pas été révélé si Meghan l'accompagnera aux WellChild Awards 2024.

Suite à la demande de la reine Elizabeth II pour que Harry renonce à la plupart de ses patronages royaux avant son déménagement, il a décidé de maintenir son affiliation avec WellChild. À l'époque, il en était le patron depuis 16 ans.

Harry est "inestimable" pour WellChild

Au fil des ans, Harry s'est révélé "inestimable" pour sensibiliser et lever des fonds pour l'organisation, selon WellChild. Il a assisté à la cérémonie des prix 12 fois auparavant. Selon l'organisation sur Instagram, Harry passera du temps avec les gagnants et leurs familles lors d'une réception avant la cérémonie et remettra le prix de l'enfant le plus inspirant (âgé de 4 à 6 ans), en prononçant un discours.

Harry a déclaré : "Je suis honoré de revenir aux WellChild Awards, où le courage et les réalisations des enfants atteints de maladies complexes sont célébrés. Ces jeunes individus incroyables, ainsi que les soignants dévoués, infirmières et professionnels qui les soutiennent sans relâche, nous inspirent tous."

Il est incertain que Harry rencontre son père atteint de cancer, le roi Charles, pendant son séjour à Londres. Seulement deux jours avant l'apparition de Harry aux WellChild Awards 2024, Charles et sa femme, la reine Camilla, seront à Londres pour célébrer le 25e anniversaire du Parlement écossais.

Harry a croisé Charles et William pour la dernière fois en février, lorsqu'il est venu voir son père après l'annonce de sa maladie. Les signes d'une réconciliation avec Charles et William semblent prometteurs. Pour la première fois en trois ans, Harry a reçu des vœux d'anniversaire de son père et de son frère pour ses 40 ans dimanche dernier sur Instagram.

