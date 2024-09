Le prince Harry a célébré son 40e anniversaire de cette manière.

Depuis son déménagement aux États-Unis, le prince Harry a eu des interactions limitées avec sa famille. Il a célébré son 40e anniversaire dans son pays d'adoption, à l'exception d'un tournoi de tennis caritatif et d'une petite gathering.

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont participé au tournoi de tennis caritatif de George Zajfen à Los Angeles, suivi d'une célébration discrète à leur résidence de Montecito la veille de son anniversaire.

Le couple a assisté au tournoi de tennis George Zajfen le samedi, dont les bénéfices ont été reversés à "Alliance for Children's Rights". L'événement s'est déroulé en mémoire de Georgie, le fils de Zajfen, décédé tragiquement à l'âge de neuf ans d'une maladie.

Selon le post Instagram de Zajfen le lendemain, Harry et Meghan ont montré leur soutien lors d'un "événement incroyable" où une somme importante a été collectée pour les enfants placés en famille d'accueil. Zajfen a loué la fondation Archewell de Harry et Meghan, mettant en avant leurs efforts continuels pour aider la communauté et leur soutien inébranlable.

Zajfen a souhaité un joyeux anniversaire à Harry et a exprimé sa gratitude envers l'organisation : "Et c'est une journée particulièrement spéciale... Joyeux 40e anniversaire, H ! Puisse ce voyage circulaire autour du soleil apporter les meilleures expériences à venir."

Pour cette occasion spéciale, Harry a opté pour un tee-shirt blanc et une veste, tandis que Meghan portait une robe beige boutonnée. Des célébrités comme Jonathan Scott, star de "Property Brothers", l'actrice Zooey Deschanel, l'acteur Zach Braff et l'ancienne collègue de Meghan dans "Suits", Abigail Spencer, ont rejoint les célébrations, comme le montrent les stories Instagram de "Alliance for Children's Rights".

Les membres de la famille royale répondent via Instagram

Selon leur site web, l'événement caritatif comportait un tournoi de tennis double et un déjeuner pour collecter des fonds pour les jeunes qui ont passé leur enfance en famille d'accueil. L'événement de tennis annuel, qui était auparavant nommé d'après Georgie, a été organisé pendant plus de 20 ans et est plus récemment dédié à la mémoire de Georgie décédé.

Harry a célébré son 40e anniversaire avec une gathering privée d'amis et de membres de sa famille à Montecito. Bien qu'ils n'y aient pas assisté, le roi Charles III a publié un post sur le compte Instagram officiel de la famille royale pour souhaiter un joyeux anniversaire à Harry. Cela a été considéré comme un geste de réconciliation après les tensions croissantes. Le prince William et la duchesse Kate ont partagé le post sur leurs stories Instagram, marquant les premières vœux d'anniversaire publics depuis 2021.

Avant son anniversaire marquant, Harry a déclaré à People via son représentant que le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu était ses enfants, Archie et Lilibet. "Je me réjouis de les voir grandir chaque jour et je chéris le fait d'être leur père", a-t-il déclaré.

Le prince Harry a épousé Meghan en 2018. Les relations entre la famille royale et le couple se sont

