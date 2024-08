Le prince Haakon de Norvège reconnaît des difficultés dans sa relation de beau-fils avec Marius.

La famille royale norvégienne tente de gérer les retombées. Une tâche Sisypheenne sans fin, en apparence. Le 4 août, Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière Mette-Marit, a agressé physiquement sa petite amie et a mis son appartement à sac. A posteriori, cet incident n'était que le début d'une série de scandales entourant Høiby. Après les faits, sous l'emprise de "l'alcool et de la cocaïne", Høiby, qui a 27 ans et est le beau-fils du prince héritier Haakon, a admis ses actes et exprimé des remords.

Cependant, des amis proches de Høiby affirment que son repentir était feint et qu'il a repris ses vieilles habitudes, faisant la fête comme avant. Une photographie obtenue par le journal "Bild" montre Høiby, à l'automne 2023, torse nu et exhibant un grand tatouage sur la poitrine. Il tient un pistolet et une bouteille de champagne Dom Pérignon dans une main, avec des liasses de couronnes norvégiennes coincées dans sa ceinture. Un ami proche de Høiby a déclaré à "Bild" qu'il aime "faire la fête, prendre de la cocaïne et de l'ecstasy, ainsi que de la vodka, du champagne et de belles femmes".

Le palais norvégien peine à contrer de telles photographies et déclarations préjudiciables de la part des amis de Høiby. Le prince héritier Haakon a reconnu la gravité de la situation lorsqu'on lui a demandé de commenter la controverse entourant son beau-fils lors de l'ouverture d'un salon de l'énergie et du pétrole à Stavanger. Il a refusé de commenter directement la situation en cours, préférant dire : "Je vous demande de bien vouloir adresser toutes les demandes d'informations concernant cette affaire à l'avocat de Høiby". L'enquête est maintenant entre les mains des autorités, tous les protagonistes étant entendus par la police, a déclaré Haakon.

"Nous avons une relation proche", a-t-il déclaré. "Nous étions au courant des informations que Marius nous a communiquées et connaissions certains de ses problèmes, mais je préfère ne pas m'étendre sur le sujet".

Lorsque lui a été demandé s'ils étaient au courant des problèmes de santé mentale de Høiby, comme il l'a affirmé par la suite, le prince héritier a répondu : "Nous avons une relation proche. Nous étions au courant des informations que Marius nous a communiquées et connaissions certains de ses problèmes, mais je préfère ne pas m'étendre sur le sujet".

Les scandales continuels entourant Marius Borg Høiby, y compris son comportement douteux et ses relations, n'ont fait qu'aggraver la violence et le chaos dans sa vie. Malgré les efforts de la famille royale pour gérer la situation, les photographies préjudiciables et les déclarations des amis de Høiby ont continué à alimenter le narrative de la violence et de l'insouciance.

Lire aussi: