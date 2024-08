Le prince Albert apparaît avec des taches mystérieuses sur son visage.

Lors d'une apparition publique, le prince Albert II de Monaco s'est présenté avec des taches rouges prononcées sur le front et le crâne chauve. Les changements cutanés visibles, qui n'étaient pas présents il y a quelques jours, ont suscité des spéculations sur la santé du sexagénaire.

Le prince Albert II était présent hier aux côtés du président français Emmanuel Macron lors d'une cérémonie commémorative pour le 80e anniversaire du débarquement allié dans le sud de la France. During the festivities at the national military cemetery of Boulouris, the 66-year-old was seen with mysterious red spots on his forehead and balding head. Le prince de Monaco n'a pas caché les changements cutanés, mais n'en a pas non plus expliqué la cause, ce qui a entraîné des spéculations sur une possible maladie. Cela est d'autant plus vrai que l'homme de la princesse Charlène a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour des problèmes de peau sur le visage et le crâne par le passé. En 2014, le prince Albert a fait retirer une tache de naissance bénigne, des procédures similaires ont suivi en 2019 et 2022.

Selon le dermatologue esthétique Tom Wendel, interrogé par le journal "Bild" au sujet des taches d'Albert, il pourrait s'agir de kératose actinique. Il s'agit d'une forme précoce de cancer de la peau où de petites taches rouges se développent progressivement en nodules durs et squameux. "Elles se développent sur plusieurs années, généralement sur les zones-exposed de la peau en raison d'une forte irradiation UV", explique Wendel.

Six jours sans taches

La kératose actinique est un signe d'alerte de la peau et doit être traitée car si elle pénètre dans le derme, une tumeur cutanée maligne, telle qu'un carcinome basocellulaire, peut se développer.

Cependant, les taches rouges sur le visage du prince Albert pourraient également être dues à une allergie solaire ou à une autre irritation cutanée.

Six jours plus tôt, il rayonnait, sans taches, sur le podium aux côtés de Macron et de son épouse Brigitte lors des Jeux Olympiques de Paris.

