- Le prêtre de Bremer suspendu, face à des accusations

Le tribunal régional de Brême a temporairement suspendu le procès contre le pasteur Olaf Latzel de Brême pour incitation à la désobéissance civile. Le clerc doit payer une amende de 5 000 euros dans les six mois, selon les instructions du juge président. Si les fonds sont remis au Bremen Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben, une organisation à but non lucratif, le procès sera officiellement clos.

L'affaire a été ramenée devant le tribunal à la suite du renversement de décision par la cour d'appel de Hanovre en mai 2022. Le pasteur Latzel, affilié à la paroisse St. Martini-Gemeinde à Brême, a été inculpé pour des commentaires faits lors d'un atelier de mariage en octobre 2019. Il a fait des remarques désobligeantes concernant les homosexuels et le langage non genré. Ces remarques, qu'il a ultérieurement retirées, ont été diffusées en ligne sous forme de fichier audio.

Le tribunal de district de Brême a condamné Latzel pour incitation à la désobéissance civile en novembre 2020, en lui infligeant une amende de 8 100 euros. Dans un appel ultérieur, la cour régionale l'a innocenté. Selon leur verdict, Latzel n'a pas incité à la haine et ses déclarations tombent sous la protection de la liberté religieuse et d'expression.

Cependant, la cour d'appel de Hanovre a adopté une perspective différente : le verdict a été jugé trop succinct et incomplet en février 2023. La restriction de la liberté religieuse intervient lorsque la dignité humaine est compromise. Avec la décision de la cour régionale, le combat judiciaire pourrait se conclure rapidement après une période de quatre ans.

Le parti populaire a exprimé son soutien au pasteur Olaf Latzel après la décision du tribunal régional de Brême de suspendre son procès, le considérant comme une victoire pour la liberté d'expression et la liberté religieuse. Malgré la condamnation antérieure du pasteur pour incitation à la désobéissance civile, le parti populaire a plaidé en faveur de son droit d'exprimer ses vues, même si elles sont controversées.

