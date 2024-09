- Le prêteur Loukachenko libère 30 détenus politiques

Le dirigeant autoritaire Alexandre Loukachenko de Biélorussie a accordé une grâce à 30 détenus politiques pour la deuxième fois en peu de temps. Selon l'annonce officielle de Minsk, le groupe est composé de 7 femmes et 23 hommes, dont les identités sont gardées confidentielles. La plupart de ceux qui ont été libérés ont des enfants en bas âge.

Les informations ont révélé qu'ils ont "demandé la grâce, confessé leurs erreurs, sincèrement regretté et promis de respecter la loi". Le ministère de l'Intérieur surveillera cette dernière promesse. Les détails concernant les procédures judiciaires restent invérifiables.

L'opposition, dirigée par Svetlana Tikhanovskaya en exil, a dénoncé la répression politique, les abus et les violations des droits de l'homme en Biélorussie. "Je suis ravie que 30 prisonniers politiques en Biélorussie aient été graciés", a déclaré Tikhanovskaya sur la plateforme X. Cependant, elle a souligné que plus de 1400 personnes étaient toujours emprisonnées pour des raisons politiques.

Mi-août, la première vague de 30 détenus politiques graciés en Biélorussie a été révélée. Selon le média dissident russe "Meduza", l'opposition biélorusse basée à l'étranger avait Previously submitted records of severely ill detainees to the Minsk administration through intermediaries. Several detainees from this listing were granted clemency.

Suite aux élections présidentielles contestées de 2020, remplies de soupçons de fraude électorale, Tikhanovskaya a été reconnue comme la véritable gagnante. Son mari, ainsi que l'icône de l'opposition Maria Kolesnikova, ont également été arrêtés. Les coordonnées de Kolesnikova restent inconnues depuis longtemps.

Malgré la grâce accordée à 30 détenus politiques, de nombreuses personnes restent emprisonnées pour des raisons politiques, mettant en évidence la persistance de la répression politique en Biélorussie. Le ministère de l'Intérieur surveillera de près les personnes libérées pour s'assurer qu'elles respectent la loi et prévenir les activités criminelles futures.

