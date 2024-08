Le prétendu message de Taylor Swift attribué à tort à Trump souligne les complications de la réglementation de l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle

Inquiets de l'expansion des outils d'IA, les politiques ont récemment initié ou plaidé pour des initiatives visant à protéger les individus de la mauvaise utilisation de leur identité, nom, voix et représentation visuelle à l'ère numérique. Les experts croient que le post sur les réseaux sociaux de Trump sert d'exemple parfait pour justifier ces actions législatives larges, aux côtés d'être l'une des déclarations fabriquées les plus célèbres de la course de 2024.**

Le week-end dernier, Trump a republié une série d'images sur sa plateforme Truth Social, qui comprenait une image montrant Taylor Swift en tant qu'oncle Sam. Le post comprenait la légende, "Taylor veut que vous votiez pour Donald Trump." En réponse à cette supposée endorsement, Trump a publié un diaporama d'images de Swift, accompagné du commentaire, "J'accepte !"

Un représentant de Swift n'a pas rapidement répondu à la demande de commentaire de CNN. Swift n'a pas endorsed de candidat lors de cette élection.

Dans une interview avec Fox Business mercredi, Trump a nié avoir créé les images lorsqu'on lui a demandé s'il était préoccupé par un éventuel procès.

"Je ne suis au courant de rien à leur sujet, sinon que quelqu'un d'autre les a produites, je ne les ai pas produites", a déclaré Trump. "Ces images ont toutes été créées par d'autres. L'IA est constamment périlleuse de cette manière."

La loi ELVIS entre en jeu

Le Tennessee est l'un des États les plus récents à mettre en place une loi visant à protéger les individus de l'utilisation non autorisée de contenu qui imite leur représentation visuelle ou leur apparence.

La loi sur la sécurité de la semblance, de la voix et de l'image (ELVIS Act), qui est entrée en vigueur le mois dernier, élargit la loi existante sur le droit à la publicité du Tennessee pour protéger spécifiquement les artistes, y compris la voix d'une personne, et déclare illégal l'utilisation de contenu "dans tout support".

La législation pourrait potentiellement permettre à Swift – qui a commencé sa carrière à Nashville, où elle a une résidence partielle – de poursuivre en justice.

Jack Johnson, le sénateur républicain du Tennessee qui a parrainé le projet de loi, a mentionné que la mauvaise utilisation du contenu généré par l'IA et son impact sur les artistes étaient parmi les raisons de la mise à jour de la loi.

"L'avancement rapide de l'IA est exaltant de nombreuses façons, mais il présente également de nouveaux défis - surtout pour les chanteurs, les paroliers et autres professionnels de la musique", a déclaré Johnson dans un communiqué de presse lorsque le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a signé la loi ELVIS. CNN a contacté le bureau du gouverneur pour obtenir des commentaires.

Joseph Fishman, professeur de droit à l'université Vanderbilt dont la recherche porte sur la propriété intellectuelle et le droit du divertissement, a souligné que l'un des problèmes de la loi est qu'elle est si large qu'elle "couvre virtually toute utilisation non autorisée de la semblance ou de la voix d'une personne que le diffuseur de l'image ou de la vidéo ou du son sait n'était pas autorisée".

Depuis 2019, plusieurs États ont adopté des lois concernant l'utilisation de contenu falsifié. Lors de la session de 2024, au moins 40 États ont des projets de loi en suspens, selon la Conférence nationale des législatures des États. Bien que ces lois n'appliquent pas exclusivement au contenu généré par l'IA, de nombreuses lois visent à réglementer le contenu sexuellement explicite et certaines se concentrent sur le contenu destiné à tromper les électeurs, selon le groupe.

En ce qui concerne les campagnes politiques, plus d'une douzaine d'États ont adopté des lois pour réglementer l'utilisation de "fakes en profondeur" - contenu vidéo, audio et autre réaliste créé avec l'IA. Selon l'État, les contrevenants pourraient faire face à des peines de prison et des amendes élevées; les candidats pourraient être tenus de démissionner de leur poste ou de leur nomination, CNN a rapporté précédemment.

De nombreuses lois, mais pas de statute fédéral

Bien qu'il y ait une augmentation de la législation liée à l'IA, l'utilisation non autorisée de répliques numériques pourrait potentiellement être punissable en vertu des lois existantes, a déclaré Corynne McSherry, directrice juridique de la fondation à but non lucratif Electronic Frontier Foundation, qui se spécialise dans les questions de propriété intellectuelle, d'accès ouvert et de liberté d'expression.

"Si vous vous inquiétez de l'utilisation non autorisée d'une image de vous, ou de votre visage, et que vous pensez qu'elle est diffamatoire ou implique une fausse endorsement, vous avez probablement déjà des droits en vertu de la loi sur la diffamation, potentiellement même en vertu de la loi sur la marque, car nous avons de nombreuses doctrines bien établies pour traiter de telles situations", a déclaré McSherry.

Au niveau fédéral, le Congrès n'a pas encore adopté de cadre complet pour gérer l'IA, y compris les répliques générées par l'IA. Cependant, la Commission fédérale des communications a cherché des amendes suite à un appel robot généré par l'IA imitant la voix du président Joe Biden qui exhortait les électeurs à ne pas participer aux élections primaires du New Hampshire. Les appels robot utilisaient une technologie de spoofing d'appels qui violait les lois sur l'identifiant d'appel fédéral, a déclaré la FCC.

La société qui a transmis les appels robot, Lingo Telecom, a convenu mercredi de payer une amende de 1 million de dollars. Steven Kramer, le consultant politique derrière l'appel, fait face à une amende de 6 millions de dollars.

Le mois dernier, le Bureau américain des droits d'auteur a publié un rapport exhortant les législateurs à adopter une loi fédérale pour réglementer les répliques numériques non autorisées.

"Il est devenu apparent que la distribution de répliques numériques non autorisées représente une menace significative non seulement dans les domaines du divertissement et de la politique, mais aussi pour les citoyens privés", a déclaré Shira Perlmutter, enregistreur des droits d'auteur et directrice du Bureau américain des droits d'auteur, dans un communiqué. "Nous pensons qu'il y a un besoin urgent d'une protection efficace à l'échelle nationale contre les dommages qui peuvent être infligés aux réputation

Dans un éventuel combat judiciaire contre Trump, son équipe juridique pourrait soutenir que la publication était une expression de satire ou de parodie, ce qui est protégé par le premier amendement. Fishman et McSherry ont partagé cette perspective.

La loi ELVIS du Tennessee contient une disposition pour les utilisations protégées par le premier amendement, telles que la critique, la satire et la parodie. Fishman a cependant souligné que les limites de cette disposition n'étaient pas clarifiées dans la législation, laissant place à l'incertitude quant à la manière dont les tribunaux l'interpréteront.

Fishman a déclaré : "Il y a beaucoup d'ambiguïté quant à la façon dont cette situation se déroulerait en cas de procès, mais si cette exemption ne s'appliquait pas, le partage de ces images semble tomber sous cette loi du Tennessee."

Avec certaines images produites par l'IA, la situation est devenue plus intéressante, a mentionné Fishman. Cependant, Trump pourrait toujours être confronté aux mêmes conséquences légales "s'il a modifié une photo avec Photoshop (ou) s'il était un artiste exceptionnellement doué et a dessiné quelque chose. Le problème reste le même."

Selon McSherry, Swift pourrait éviter un procès et choisir de dénoncer publiquement le contenu à la place.

"Considérant l'influence considérable de Taylor Swift en tant que célébrité, je pense qu'elle pourrait avoir un impact bien plus important, honnêtement, en utilisant simplement sa propre plateforme pour se distancer de cela. Cela aurait basically le même résultat qu'un procès", a suggéré McSherry.

Malgré l'utilisation généralisée du contenu créé par l'IA, les professionnels du droit ont convenu que les individus ne devraient pas être dispensés de responsabilité lorsqu'ils utilisent leur voix, leur apparence ou leur image pour suggérer une fausse approbation, même s'ils ne sont pas célèbres.

La loi ELVIS du Tennessee pourrait potentiellement permettre à Taylor Swift d'intenter un procès contre Trump si elle estime que son utilisation de son image constitue une utilisation non autorisée de sa représentation visuelle ou de son apparence. Selon Joseph Fishman, la loi est si large qu'elle couvre les utilisations non autorisées que le distributeur sait ne pas être autorisées.

Dans une interview, Trump a déclaré que l'IA était constamment dangerous de cette manière, suggérant qu'il n'était pas au courant des images générées par l'IA utilisées dans ses publications. Cependant, l'utilisation de l'IA pour créer un tel contenu n'exempte pas les individus de responsabilité lorsqu'ils utilisent leur voix, leur apparence ou leur image pour suggérer une fausse approbation.

Lire aussi: