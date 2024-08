Le présumé boss du cartel de Sinaloa sera jugé par le même tribunal où El Chapo a été condamné, selon l'avocat.

Zambada sera transféré à Brooklyn, a déclaré à CNN son avocat Frank Pérez sans préciser de date. Le septuagénaire est détenu sans caution depuis qu'il a plaidé non coupable le 26 juillet à sept chefs d'accusation fédéraux, dont entreprise criminelle continue et blanchiment d'argent.

Zambada sera probablement jugé dans le même district où son cofondateur présumé du cartel, le seigneur du crime Joaquin “El Chapo” Guzman Loera, a été jugé et condamné en 2019 à 10 chefs d'accusation fédéraux avant d'être condamné à la prison à vie.

Plusieurs procureurs américains se sont disputés pour savoir qui aurait la première occasion de poursuivre Zambada. Des inculpations ont été prononcées contre Zambada à New York, en Californie, au Texas, en Illinois et à Washington, DC, et plusieurs de ces districts voulaient le poursuivre, ont déclaré des sources à CNN.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter mercredi.

L'affaire judiciaire suit le vol d'un avion transportant Zambada et Joaquin Guzman Lopez, le fils de 38 ans d'El Chapo, de Mexico à El Paso en fin juillet, ce qui a entraîné leur arrestation.

Ils font face à plusieurs chefs d'accusation pour avoir prétendument dirigé les opérations criminelles de ce qui est considéré comme l'un des plus puissants et des plus meurtriers réseaux de trafic de drogue du monde.

Les officiels de l'application de la loi américaine ont initialement déclaré à CNN que les arrestations étaient le résultat d'un stratagème de Guzman Lopez pour tromper Zambada et orchestrer leur arrestation.

Cependant, l'avocat de Zambada a décrit l'incident non pas comme une tromperie, mais comme un enlèvement violent, affirmant qu'il "ni n'a rendu les armes ni n'a négocié aucune condition avec le gouvernement américain".

“Joaquin Guzman Lopez a kidnappé de force mon client. Il a été pris en embuscade, jeté à terre et menotté par six hommes en uniforme militaire et Joaquin. Ses jambes ont été liées et un sac noir a été placé sur sa tête”, a déclaré Pérez dans un communiqué.

“Il a ensuite été jeté à l'arrière d'un pickup truck et conduit à une piste d'atterrissage. Là, il a été forcé de monter dans un avion, ses jambes attachées au siège par Joaquin, et amené aux États-Unis contre sa volonté. Les seules personnes à bord de l'avion étaient le pilote, Joaquin et mon client.”

Guzman Lopez – connu sous le nom de l'un des “Chapitos”, ou fils d'El Chapo – a plaidé non coupable d'infractions liées aux stupéfiants, au blanchiment d'argent et aux armes à feu ; il n'a pas été accusé d'enlèvement.

“Il n'est pas accusé de kidnapping”, a déclaré l'avocat de Guzman Lopez, Jeffrey Lichtman. “Lorsque le gouvernement l'accusera, je prendrai connaissance.”

Les experts ont mis en garde contre le fait que la capture des présumés chefs de cartel ne réduira pas nécessairement l'afflux de drogue aux États-Unis ou la violence au Mexique – et pourrait même l'aggraver. Mais les informations que les États-Unis pourraient obtenir de ces chefs, en particulier de Zambada, pourraient valoir le désordre que cela causerait parmi les cartels mexicains, ont déclaré certains experts.

