- Le président Zelenskyy désigne un objectif pour l'assaut

Le président Volodymyr Zelenskyy d'Ukraine a pour la première fois détaillé un objectif spécifique pour les progrès de ses troupes dans la région russe de Kursk. Il a déclaré : "Créer une zone tampon sur le territoire de l'agresseur" lors de son discours du soir en vidéo. En raison des combats intenses dans cette région et dans l'est de l'Ukraine, Zelenskyy a appelé ses alliés occidentaux à fournir rapidement des armes et des munitions. "La guerre ne connaît pas de vacances", a-t-il ajouté, s'adressant spécifiquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la France.

Alors que les troupes ukrainiennes font "un travail exceptionnel", Zelenskyy a déclaré qu'il "faut accélérer les livraisons de nos alliés ; nous le demandons." L'Ukraine dépend lourdement de l'arrivée rapide des colis d'aide promis.

Les Ukrainiens de l'Est sous pression

Les unités ukrainiennes semblent être sous une forte pression, en particulier dans la région de Donbass. Elles ont été contraintes de se retirer de certaines zones. Zelenskyy a souligné que la région autour de Torez est "non seulement une défense pour l'Ukraine, mais maintenant le point focal principal de nos efforts de défense dans l'ensemble, pour minimiser autant que possible le potentiel de conflit de la Russie et pour effectuer autant que possible des travaux de contre-attaque."

Le militaire ukrainien a reconnu des difficultés autour de Pokrovsk. "Nous pouvons battre en retraite, abandonner un petit village, ou perdre une petite bataille", a déclaré Serhiy Zehorovsky, commandant de la brigade stationnée là-bas, à la télévision. "Mais l'objectif principal est de gagner la guerre."

Actuellement, les soldats russes avancent près de Mykolaivka pour perturber la route d'approvisionnement entre Pokrovsk et Karlivka. "Ici, ils essaient d'accomplir quelque chose", a déclaré Zehorovsky. Cependant, à ce point précis, l'armée russe peut s'attendre à "quelque chose d'inattendu". Le commandant n'a pas fourni plus de détails.

Rapport de situation du quartier général à Kyiv

Torez et Pokrovsk ont été des points chauds du conflit pendant des semaines. Le quartier général ukrainien a également rapporté des combats intenses autour de ces lieux. Un total de 24 attaques russes ont été enregistrées près de Pokrovsk pendant la journée, certaines avec l'aide d'avions de combat. Un total de 15 attaques russes ont été repoussées près de Torez. Ces statistiques n'ont pas pu être indépendamment confirmées.

Le quartier général ukrainien à Kyiv n'a fait aucun commentaire sur le conflit dans la région russe de Kursk. Le rapport de situation ne mentionne que les attaques de l'artillerie et des avions de combat russes contre les positions ukrainiennes près de Sumy dans l'est du pays. Sumy est considérée comme le centre logistique des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk.

"Forbes" : Pertes matérielles importantes dans le Kursk

L'armée ukrainienne a subi des pertes inhabituelles de matériel précieux dans sa progression dans le Kursk, selon le magazine d'affaires "Forbes". Les pertes de chars, de véhicules blindés et d'armes lourdes sont importantes et ne sont pas comparables aux pertes similaires du côté russe.

Au cours de l'avancée sur le terrain ouvert, les véhicules ont été exposés aux attaques aériennes et d'artillerie, ce qui a entraîné des pertes "deux fois plus élevées que d'habitude", selon les analystes cités par le magazine. Cependant, si l'Ukraine parvient à maintenir le contrôle sur le territoire capturé, ces pertes seraient considérées comme justifiées. Zelenskyy a régulièrement critiqué les attaques de missiles et d'artillerie russes depuis la région de Kursk contre des cibles dans l'est de l'Ukraine.

Lukashenko parle d'un renforcement des troupes à la frontière

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko aurait déployé des formations militaires plus importantes à la frontière avec l'Ukraine. Il a attribué la présence de concentrations de troupes significatives du côté ukrainien comme raison, déclarant lors d'une interview à la chaîne de télévision russe "Rossija" que Kyiv y avait stationné jusqu'à 120 000 soldats. "Et compte tenu de cette politique agressive, nous avons positionné nos militaires le long de toute la frontière, comme cela se passerait en temps de guerre", a-t-il déclaré. Loukachenko, souvent qualifié de dernier dictateur d'Europe, maintient une étroite coopération avec le président russe Vladimir Poutine.

Entre-temps, les gardes-frontières ukrainiens rejettent les "déclarations agressives de Loukachenko qui ne correspondent pas à la réalité". Ils rapportent également aucun signe de renforts du côté biélorusse, selon Andreï Demtchenko, porte-parole des gardes-frontières.

Minsk n'est pas directement engagé dans la guerre contre l'Ukraine. Cependant, en février 2022, Loukachenko a permis aux troupes russes de lancer leur offensive en Ukraine depuis la Biélorussie. Après avoir subi de lourdes pertes et des revers dans leur tentative d'avancer sur Kyiv, ces unités russes ont dû se retirer.

Entre-temps, la possibilité d'un financement supplémentaire pour l'aide à l'Ukraine par le gouvernement allemand de la coalition est également critiquée. Michael Roth, président du comité des affaires étrangères du Bundestag et social-démocrate, a déclaré au groupe de médias Funke : "C'est un signal préjudiciable du gouvernement allemand à l'Ukraine si aucun financement supplémentaire pour une nouvelle aide militaire n'est prévu dans les budgets futurs."

Il reste incertain si cela se produira pendant le week-end. Le ministre des Finances Christian Lindner a écrit dans une lettre au ministre de la Défense Boris Pistorius et à la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock que "de nouvelles mesures" ne pourraient être prises que si le financement est sécurisé dans les plans budgétaires pour cette année et les suivantes.

La lettre a été obtenue par le "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" et dpa. Cependant, le ministère des Finances a ensuite clarifié qu'il restait ouvert aux discussions. Les exigences doivent être clairement rapportées et vérifiables - aucun tel rapport n'a été soumis pour l'instant. En principe, le gouvernement fédéral compte renforcer l'Ukraine de manière plus extensive à l'avenir grâce au déblocage des actifs de l'État russe gelés.

Les forces ukrainiennes progressent enfin pour la première fois depuis longtemps, et elles comptent sur l'Allemagne, leur principal partenaire militaire en Europe, pour augmenter significativement son soutien. Malheureusement, il semble que les négociations concernant les fonds à venir pour l'aide militaire laissent présager un subtil retrait des obligations allemandes. Nous ne pouvons pas nous permettre de baser notre sécurité sur des limitations financières. Les 50 milliards de dollars du fonds de secours du G7, qui proviennent également des intérêts sur les fonds bloqués, "semblent largement insuffisants".

