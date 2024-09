Le président ukrainien Zelensky se rend aux États-Unis pour décrire sa stratégie pour assurer une victoire sur la Russie.

Zelensky s'apprête à révéler sa « stratégie de réussite » à Biden pour la première fois lors de son voyage, qui comprend la demande de longue date de Kyiv d'utiliser des missiles de longue portée contre des cibles à l'intérieur de la Russie. Après avoir partagé ce plan avec Biden, il prévoit de le discuter avec les deux candidats à la présidence, les législateurs américains et les partenaires internationaux, selon la déclaration de Zelensky.

Zelensky a publié sur les réseaux sociaux depuis son avion avant d'atterrir aux États-Unis, déclarant : « Cet automne déterminera le destin de ce conflit. » Il a exprimé sa conviction que, en travaillant ensemble avec leurs partenaires, ils peuvent renforcer leurs positions, ce qui garantira une victoire - une victoire qui servira de phare de justice pour une paix durable.

Zelensky a commencé sa visite à l'usine de munitions de l'armée de Scranton, située dans la ville natale de Biden. Il a exprimé sa gratitude aux travailleurs pour avoir fourni des munitions à l'Ukraine et a annoncé que l'usine augmenterait la production de obus d'artillerie de 155 mm, essentiels pour l'effort de guerre de l'Ukraine.

« C'est dans des lieux comme celui-ci que l'on peut vraiment sentir la victoire du monde démocratique », a-t-il déclaré. « Grâce à des individus comme ceux-ci - en Ukraine, en Amérique et dans d'autres pays partenaires - qui travaillent sans relâche pour protéger la vie. »

Zelensky a exhorté les alliés de l'Ukraine à assouplir les restrictions sur les armes, et bien qu'il y ait eu un signe que les États-Unis pourraient changer leur position, il a rapporté vendredi qu'ils n'avaient toujours pas donné leur feu vert.

« Nous avons des armes de longue portée à notre disposition. Disons simplement que nous n'en avons pas assez », a déclaré Zelensky aux journalistes, ajoutant que ni les États-Unis ni le Royaume-Uni n'avaient donné leur feu vert à l'Ukraine pour utiliser ces armes sur le territoire russe.

Il a attribué la réticence de ses alliés à autoriser une telle action à des préoccupations d'escalade, mais il a exprimé l'espoir que ses arguments seraient pris en compte lors de sa visite.

Zelensky est prévu pour se rendre à New York, où il s'adressera à l'Assemblée générale des Nations unies mercredi et rencontrera les dirigeants du Sud global, du G7, de l'Europe et des organisations internationales.

Il se rendra ensuite à Washington pour des discussions avec Biden et la candidate démocrate à la présidence, la vice-présidente Kamala Harris.

« J'aimerais connaître son opinion sur cette stratégie de réussite », a-t-il déclaré à propos de Harris vendredi.

« Comme je l'ai mentionné plus tôt, cette stratégie tient compte non seulement de ce que Joe Biden peut fournir aujourd'hui, mais aussi du potentiel de changement à la présidence américaine après novembre. En d'autres termes, nous devons parler avec chacun des candidats de leur point de vue sur ce sujet », a déclaré Zelensky.

Harris a publiquement exprimé son soutien à l'Ukraine et aux alliés de l'OTAN, indiquant qu'elle continuerait les politiques de Biden pour soutenir l'Ukraine si elle était élue présidente.

Zelensky prévoit également de rencontrer le candidat républicain à la présidence, l'ancien président Donald Trump, qui a récemment refusé de soutenir la victoire de l'Ukraine dans la guerre lors d'un débat.

CNN's Victoria Butenko, Maria Kostenko et Chris Liakos ont contribué à ce rapport.

La stratégie de Zelensky, qui comprend l'utilisation potentielle de missiles de longue portée contre des cibles russes, sera discutée non seulement avec Biden, mais aussi avec des partenaires internationaux dans le monde entier. Dans sa déclaration, Zelensky a souligné l'importance de l'unité entre les nations démocratiques comme les États-Unis et l'Ukraine pour garantir une victoire contre le conflit.

