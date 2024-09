Le président ukrainien Zelensky change-t-il les objectifs de l'Ukraine avec la " Stratégie de la Victoire "?

Au cours de son voyage aux États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky porte avec lui une "stratégie de triomphe". Bien que peu d'informations soient disponibles pour l'instant, il est prévu d'intensifier les défis pour le commandement russe. Mais dans quelle mesure cela est-il réalisable, et comment cela convaincra-t-il Moscou de négocier ?

Depuis plus de cinq ans à la présidence, Zelensky, un ancien acteur et magnat de la télévision, n'a pas adopté les normes diplomatiques conventionnelles. Actuellement à l'Assemblée générale de l'ONU, son objectif principal est de présenter sa stratégie de triomphe présumée au président américain Joe Biden, ainsi qu'aux concurrents présidentiels de Donald Trump et Kamala Harris. Cette stratégie s'écarte des normes diplomatiques habituelles.

Il ne faut pas confondre cette stratégie avec la formule de paix de Zelensky, qui a fait partie des discussions lors du sommet de la paix en Suisse cet été. Ce plan comprend dix objectifs stratégiques centrés sur l'avenir de l'Ukraine après le conflit. Il n'était pas destiné à établir un terrain de négociation avec la Russie.

En revanche, la stratégie de triomphe, composée de cinq points, reste floue. Toutefois, ses objectifs centraux sont clairs : l'Ukraine cherche à convaincre les États-Unis et ses autres partenaires occidentaux que seule la pression militaire, économique et politique extrême sur la Russie peut la convaincre de participer à des pourparlers approfondis.

Controverse autour de la "stratégie de triomphe"

Le terme "stratégie de triomphe" est controversé en Ukraine. Il est difficile de constater un triomphe définitif depuis la perspective de Kyiv, alors que la Russie continue de progresser, bien que lentement et avec de lourdes pertes, dans la région russe de Kursk et le district ukrainien de Donetsk. Cependant, la position officielle de Kyiv consiste à restaurer la nation dans ses frontières internationalement reconnues de 1991. Cependant, depuis au moins l'été, Zelensky évite de mentionner la nécessité de rétablir les frontières militaires de 1991, bien que les officiels ukrainiens se contredisent souvent sur ce sujet.

Apparemment, l'Ukraine n'anticipe pas disposer des ressources nécessaires dans un avenir prévisible pour récupérer pleinement son intégrité territoriale. Par conséquent, l'objectif principal est d'augmenter le coût de ce conflit pour la Russie au point où le leader du Kremlin, Vladimir Poutine, considère mettre fin à ses attaques contre l'Ukraine, sans imposer des conditions déraisonnables pour un cessez-le-feu, comme cela est actuellement indexé.

Mais d'où vient le terme "stratégie de triomphe" ? La popularité de ce terme peut être attribuée au flair de Zelensky pour les termes accrocheurs et les présentations PR impressionnantes. Elle fait également référence à l'obligation légale américaine contraignant l'administration Biden à élaborer la stratégie de triomphe ukrainienne.

Critiques en Ukraine

Il y a de l'incertitude quant à savoir si Zelensky et son équipe ne créent pas des attentes irréalistes parmi leur population avec leur choix de mots. Fondamentalement, après deux ans et demi de guerre, il n'y a virtually plus d'illusions dans la société ukrainienne que cela pourrait se terminer prochainement, indépendamment des déclarations de Zelensky. Il est incertain que la Russie souhaiterait arrêter de combattre bientôt dans des conditions favorables, surtout depuis que Moscou semble avoir l'avantage dans la guerre d'usure à long terme contre l'Ukraine.

Même des personnalités influentes proches de la présidence, comme le politologue Volodymyr Fesenko, qui conseille occasionnellement l'administration, critiquent le terme "stratégie de triomphe". "C'est simplement une présentation attrayante pour les directives de négociation de la délégation ukrainienne aux États-Unis", résume le publiciste Vitaliy Portnikov, qui a constamment critiqué la présidence de Zelensky.

Toutefois, il n'y a pas de préoccupations significatives concernant le contenu de la stratégie de triomphe en Ukraine. Premièrement, Kyiv souhaite mettre en évidence et confirmer l'urgence des armes, des munitions et de l'aide financière pour les prochaines semaines afin de continuer à résister à la Russie. De plus, il est évident que Kyiv réclamera l'autorisation de cibler des objectifs russes avec des armes occidentales plus avancées pour augmenter encore plus le coût pour Moscou.

Il est peu probable que l'adhésion à l'OTAN pendant la période post-conflit, un élément de la "stratégie de triomphe", soit actuellement réalisable. Il est également très incertain si l'Ukraine obtiendra l'autorisation de frapper la Russie avec des armes comme Storm Shadow/SCALP ou ATACMS. Cependant, il est clair que l'Ukraine a désespérément besoin de cette autorisation, même si la Russie a déjà déplacé la plupart de ses avions à l'arrière. Il semble également clair que l'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine sera la seule garantie de sécurité pour Kyiv après la guerre.

Ainsi, l'Ukraine n'a virtually pas le choix sinon de s'efforcer d'obtenir les meilleurs résultats possibles. "Si Zelensky n'avait pas autant pressé Biden, qui est prudent, l'Ukraine n'aurait peut-être même pas obtenu la moitié de ce qu'elle a déjà reçu des États-Unis", a récemment déclaré le politologue Volodymyr Fesenko à la télévision ukrainienne.

Il est peu probable que Zelensky atteigne ses objectifs maximaux lors de sa visite actuelle aux États-Unis. Cependant, des décisions peuvent être prises progressivement. Par conséquent, le succès de ce voyage ne peut être évalué de manière critique qu'à une étape ultérieure.

