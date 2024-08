Le président ukrainien Zelensky approuve l'interdiction de l'Église orthodoxe russe à l'intérieur des frontières de l'Ukraine.

Le président ukrainien Zelensky salue le Parlement pour avoir interdit l'Église orthodoxe loyale à Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le travail du Verkhovna Rada pour avoir adopté une loi garantissant l'indépendance spirituelle de la nation. Dans son message vidéo quotidien, il a déclaré : "Je tiens à souligner le travail remarquable du Verkhovna Rada aujourd'hui, qui a adopté la législation pour notre souveraineté spirituelle." Après de longues délibérations, le Parlement a autorisé l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne, qui était sous la tutelle du Patriarcat de Moscou depuis de nombreuses années. La branche ukrainienne de cette église est sous surveillance pour avoir prétendument justifié ou même soutenu l'ennemi et les actes odieux commis contre les citoyens russes par la Russie elle-même. Cependant, l'Église a officiellement coupé les liens avec Moscou, ses représentants niant toute collaboration avec les forces adverses. La loi reste un sujet de controverse non seulement en Ukraine, mais aussi internationalement.

23:07 Le Pentagone : la Russie lutte pour répondre à l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk

Selon une évaluation du département de la Défense des États-Unis, la Russie rencontre des difficultés pour répondre à la contre-attaque ukrainienne dans la région de Kursk. Selon le porte-parole du Pentagone Pat Ryder, il y a des signes que Moscou envoie des troupes supplémentaires dans la région. Ryder affirme however, "Mais dans l'ensemble, je dirais que la Russie lutte pour répondre." Les forces ukrainiennes ont mis leur adversaire "certainement en position réactive", selon Ryder. Il n'a pas confirmé explicitement si les États-Unis soutiennent publiquement l'avancée ukrainienne, mais a fait référence au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a qualifié cela de formation d'une zone tampon.

22:10 Zelensky souligne l'importance de l'équilibre entre la mobilisation des troupes et l'économie en guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en évidence la nécessité d'un équilibre délicat entre la mobilisation des troupes et la pérennité de l'économie affectée par le conflit. During his visit to an industrial facility in Kropywnyzkyi in central Ukraine, Zelensky responded to a worker's question by acknowledging that employment opportunities are crucial for soldiers' salaries and Ukraine's defense efforts.

21:44 L'Ukraine rapporte de nouveaux progrès territoriaux dans la région de Kursk

L'Ukraine a rapporté une progression de 28 à 35 kilomètres supplémentaires dans le territoire russe de Kursk, selon ses propres allégations. Le général Oleksandr Syrsky a déclaré lors d'une adresse télévisée que la Russie renforçait ses positions dans la région en déployant des troupes d'autres lieux. En outre, la Russie envoie des troupes à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, où les combats ont récemment augmenté. La Russie n'a pas encore commenté ce développement.

21:25 Poutine visite la Tchétchénie après une absence de 13 ans

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu pour la première fois en 13 ans dans la république russe de Tchétchénie mardi pour rencontrer le chef Ramzan Kadyrov. Des photos publiées par l'agence de presse RIA Novosti montrent Poutine serrant la main de Kadyrov à Grozny. Après la rencontre, Poutine a passé son bras autour de Kadyrov et l'a serré dans ses bras avant de partir en limousine. Kadyrov a fait référence à un emploi du temps chargé d'événements sur la plateforme de messagerie Telegram, mentionnant que Poutine était "plein d'énergie despite the exhausting day and ready to explore several locations in Chechnya."

21:02 Scholz : l'Ukraine reçoit "beaucoup d'argent, beaucoup d'argent"

Le chancelier allemand Olaf Scholz exprime son étonnement face aux allégations selon lesquelles l'Allemagne ne soutient pas suffisamment l'Ukraine. En citant des données de la chaîne de télévision Sat1, Scholz a indiqué que l'Ukraine avait reçu plus de sept milliards d'euros cette année, ce qui en fait le principal destinataire du soutien européen. L'année prochaine, l'Ukraine recevra quatre milliards d'euros du budget fédéral, la faisant à nouveau passer en tête des contributeurs européens. De plus, les efforts collectifs des pays du G7 permettront la libération de 50 milliards de dollars des avoirs russes gelés. "C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent", a insisté Scholz.

20:14 Poutine met les opérations militaires actuelles de l'Ukraine dans la région de Kursk en parallèle avec le siège de l'école de Beslan en 2004

Le président russe Vladimir Poutine a comparé l'infâme siège de l'école de Beslan en 2004 aux activités militaires actuelles de l'Ukraine dans la région de Kursk. Poutine a exprimé cela lors d'une visite à Beslan à l'occasion de l'anniversaire de l'attaque, déclarant que la Russie avait dû faire face à "des terroristes" à Beslan, tout comme elle doit faire face à ceux responsables des crimes dans la région de Kursk.

19:43 Le Patriarcat de Moscou condamne le projet d'interdiction de l'Église en Ukraine comme "illégal"

L'Église orthodoxe russe a condamné la décision du Parlement ukrainien d'interdire l'Église orthodoxe ukrainienne alignée sur la Russie comme "illégale" et une "grave violation des libertés fondamentales de croyance et des droits de l'homme". Selon le porte-parole Vladimir Legoida, via Telegram, la mise en œuvre de la législation pourrait potentiellement entraîner "des violences généralisées contre des millions de croyants". Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, a également exprimé ses préoccupations lors d'une visite au monastère de Solovki, dans le nord de la Russie, déclarant : "Ce sont des temps difficiles, pendant lesquels beaucoup se sont tournés contre nous, pas parce que nous sommes mauvais, mais simplement parce que nous sommes différents." Plus tôt, les parlementaires ukrainiens ont adopté un projet de loi interdisant les organisations religieuses ayant des liens avec Moscou.

19:12 Nouvelle réunion du groupe de contact Ukraine à Ramstein Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin a convié le groupe de contact Ukraine, dit ainsi, à une nouvelle réunion sur la base aérienne américaine de Ramstein en Rhénanie-Palatinat. L'événement est prévu pour le 6 septembre, comme l'a annoncé la plus grande base aérienne des États-Unis en dehors du pays. Les chefs de la défense et les officiels militaires discuteront une fois de plus de l'augmentation de l'aide à l'Ukraine. Environ 50 nations, dont l'Allemagne, font partie du groupe de contact. Comme pour les réunions précédentes, des pays non membres de l'OTAN ont également été invités.

18:36 L'armée russe restructure les unités frontalières Le ministère russe de la Défense, Andrei Belousov, a confirmé l'organisation de trois nouvelles unités chargées de sécuriser la frontière avec l'Ukraine. Les groupes portent les noms des régions de Kursk, Belgorod et Bryansk. Il y a deux semaines, des milliers de soldats ukrainiens ont envahi la région russe de Kursk et détiennent actuellement les terres capturées.

18:10 Important incendie à un dépôt de pétrole russe Suite à une attaque de drone ukrainien, un important incendie s'est déclaré dans un dépôt de pétrole de la ville russe de Proletarsk. Les flammes se sont propagées et deux jours plus tard, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Des images satellite montrent l'ampleur de l'incendie.

17:36 La Russie pourrait construire un deuxième pont près du pont de Crimée Des images satellite suggèrent que la Russie pourrait être en train de construire un deuxième pont près du pont de Kerch, long de 19 kilomètres, qui relie la Russie continentale à la Crimée. Le site en ligne "Ukrajinska Prawda" rapporté une "construction parallèle", qui est "probablement un pont". ntv.de a vérifié cela en comparant des images satellite de juin, juillet et août, montrant des travaux de construction en cours. Selon "Ukrajinska Prawda", les Russes prennent des mesures pour protéger à la fois la nouvelle construction et le pont de Kerch existant mais souvent attaqué des attaques.

16:58 Zelensky admet une situation "délicate" sur le front est Selon le journal britannique "The Guardian", le président Volodymyr Zelensky a décrit la situation sur le front est de l'Ukraine comme "délicate", en particulier près du centre logistique stratégique de Pokrovsk et également près de Toretsk. Le quartier général ukrainien a rapporté sur Facebook que 14 combats avaient eu lieu dans la région de Toretsk et 34 dans le secteur de Pokrovsk depuis le début de la journée.

16:36 Moscou conseille aux habitants de Kursk de désactiver les applications de rencontre Le ministère de l'Intérieur russe a conseillé aux résidents de trois régions frontalières de désactiver les applications de rencontre et les caméras de surveillance en ligne. "L'ennemi identifie un grand nombre d'adresses IP sur notre territoire et se connecte à distance aux caméras non sécurisées qui surveillent tout, des maisons privées aux routes et autoroutes stratégiquement importantes", a déclaré le ministère. Il a également recommandé de ne pas utiliser les services de rencontres en ligne, car ils pourraient également recueillir des informations.

16:20 La Russie signale 17 morts civils en une semaine L'agence de presse russe TASS a rapporté, selon les services de secours, que l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk avait tué 17 personnes au cours de la semaine dernière. Par ailleurs, 235 civils ont été blessés.

15:54 Un journaliste décrit l'avancée rapide des troupes russes "Hier, les troupes russes ont lancé 63 attaques sur le front de Pokrovsk", rapporte la journaliste de ntv Nadja Kriewald depuis l'Ukraine de l'Est. Elle a parlé avec des travailleurs de secours qui se rendaient pour évacuer un village ukrainien, mais l'opération a été apparemment annulée - l'armée russe avait déjà capturé l'emplacement.

15:33 La Russie accuse des journalistes américains de comportement provocateur à Kursk La Russie a convoqué un diplomate américain de haut rang. L'agence de presse russe TASS rapporte cela. Avec ce geste, elle entend protester contre le "comportement provocateur" de journalistes américains dans la région russe de Kursk, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Il a été rapporté que les journalistes avaient illégalement pénétré dans la région où les forces ukrainiennes avaient lancé une offensive il y a deux semaines. La Russie prévoit de les poursuivre, a-t-il été ajouté.

15:10 Le commissaire pour l'Est de l'Allemagne critique les perceptions ukrainiennes Le commissaire du gouvernement fédéral pour l'Est, Carsten Schneider du SPD, a exprimé son étonnement face aux vues de certains Allemands sur l'Ukraine. "C'est choquant de voir comment l'Ukraine et les Ukrainiens sont parfois discutés, à l'est comme à l'ouest", a-t-il déclaré aux journaux de la Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. "Malheureusement, la propagande russe trouve souvent un terrain fertile, surtout en Allemagne de l'Est", a ajouté Schneider. Dans la lutte pour la défense de l'Ukraine, il s'agit finalement de l'existence du pays, a déclaré Schneider. Pas seulement les politiques d'AfD et de BSW sont allés trop loin.

14:48 Penurie de munitions due à l'avancée de Kursk incriminée pour la poussée russe vers l'est Le "Financial Times" cite un commandant ukrainien affirmant que l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine est en partie due au transfert de ressources de Kyiv vers le nord. Ses troupes rationnent à nouveau les obus pour leurs canons - pour la première fois depuis que le Congrès américain a suspendu l'aide à l'Ukraine. Les munitions ont été allouées aux troupes qui ont envahi la région russe de Kursk.

14:26 Expert en matière de Kremlin : l'avancée de Kursk met en évidence les changements de pouvoir à Moscou L'expert en matière de Kremlin Rainer Münz pense que l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk pourrait accélérer ou au moins rendre visible un changement de génération au sein de l'appareil de pouvoir de Moscou. Cependant, il affirme que le pouvoir du président russe n'est pas menacé.

15:39 Moscou : Les soldats russes prennent le contrôle de la ville de New York dans le Donetsk

Le ministère de la Défense russe a annoncé que les troupes russes ont pris le contrôle de la ville de New York dans le Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Les soldats ont pris le commandement de "l'une des plus grandes localités près de Torez, le hub logistique stratégique de Novogorodskoe", a déclaré le ministère, en utilisant le nom soviétique. La ville de New York, d'origine allemande, a été remplacée par Novogorodskoe en 1951, mais a été rétablie en 2021 grâce aux efforts des activistes ukrainiens. La ville se trouve à environ six kilomètres au sud de Torez, qui est sous les attaques russes depuis des semaines.

13:01 Renseignements militaires : Un soldat russe déserte et blesse son officier commandant

Un soldat russe qui a déserté pour rejoindre l'Ukraine était un espion et a blessé son commandant, a révélé le renseignement militaire ukrainien (HUR). Selon le journal "Kyiv Independent", le soldat, connu sous le nom de code "Silver", a déserté dans le cadre d'une opération conjointe de la légion "Freedom of Russia" et du projet "I Want to Live" du renseignement militaire ukrainien. Avant de déserter, il a blessé son commandant avec une grenade dans la ville d'Ocheretyne, dans l'oblast de Donetsk. "Silver" a communiqué avec la légion début 2024 après avoir été témoin de divers actes illicites de son unité et de ses commandants, selon le renseignement militaire. Il a partagé secrètement des informations sur la position des troupes russes et les plans d'opérations militaires avec la légion.

12:23 Le Parlement ukrainien propose d'interdire l'Église orthodoxe russe-affiliée

Le Parlement ukrainien fait progresser une interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne liée à la Russie. Les législateurs affirment que le parlement de Kyiv a approuvé un projet de loi visant à interdire le fonctionnement de l'Église orthodoxe russe sur le territoire ukrainien. Les tribunaux doivent encore confirmer une interdiction des organisations religieuses liées à l'Église orthodoxe russe, selon le gouvernement de Kyiv. Ils critiquent l'Église orthodoxe ukrainienne minoritaire comme une plateforme d'influence russe dans le pays et un soutien à l'invasion de l'Ukraine.

11:51 Les pompiers luttent contre un incendie de dépôt de pétrole à Rostov depuis trois jours

Plus de 500 pompiers luttent contre un important incendie dans un dépôt de pétrole à Rostov depuis trois jours, déclenché par une frappe de drone ukrainien. "L'incendie couvre une superficie de 10 000 mètres carrés, plusieurs réservoirs de diesel sont en feu", a déclaré le chef de Proletarsk, Valery Gornitsky, selon TASS. "Il n'y a pas de risque d'explosion, pas de danger pour les personnes et pas d'évacuations nécessaires", a-t-il ajouté. Quatre avions pompiers et plus de 520 pompiers sont impliqués. Gornitsky a déclaré que les véhicules ne peuvent pas atteindre l'incendie en raison de la chaleur extrême. Jusqu'à présent, au moins 41 pompiers ont été blessés, dont 18 ont été hospitalisés, selon les autorités.

11:08 Une usine industrielle et un dépôt de carburant touchés lors des bombardements ukrainiens dans la région de Ternopil

Une usine industrielle et un dépôt de carburant ont été touchés lors des bombardements russes contre l'infrastructure énergétique dans la région de Ternopil, selon les autorités. La télévision ukrainienne a diffusé des images de panaches de fumée noire au-dessus de Ternopil, avec des autorités locales conseillant aux habitants de rester à l'intérieur. Plus de 90 pompiers luttent contre l'incendie, avec la situation stabilisée, selon l'administration régionale de Ternopil.

10:41 L'ancien diplomate russe Bondarev : Putin agit comme un "imposteur lâche"

Le président russe Vladimir Poutine agit comme un "imposteur lâche", écrit Boris Bondarev, un ancien diplomate russe, dans un article invité pour ntv.de. L'image de Poutine, supposément capable de vaincre n'importe quel adversaire, a été ébranlée par le lancement de l'invasion de l'Ukraine. La prise rapide en quelques jours n'a pas eu lieu. Moscou a également récemment semblé complètement pris au dépourvu et submergé par l'attaque ukrainienne sur la région russe de

09:37 Détonation dans un dépôt de carburant russe : une image satellite montre l'ampleur de l'incendie Le dépôt de carburant de Proletarsk en Russie a été incendié par des drones ukrainiens dimanche matin. Malgré les efforts pour éteindre l'incendie, il n'était pas entièrement maîtrisé 24 heures plus tard, entraînant plus de 40 blessés parmi les pompiers de la région. Des images satellite montrent l'ampleur du feu.

L'Ukraine a attaqué plusieurs raffineries et installations pétrolières russes à l'aide de drones ces derniers temps, dans le but de perturber l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et de réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 Kyiv : plus de 1 300 soldats russes 'neutralisés' en une journée Des données officielles de Kyiv indiquent que 1 330 soldats russes ont été tués ou blessés lors d'une période de 24 heures. Depuis le début de la guerre en février 2022, un total de 601 800 soldats russes ont prétendument été 'neutralisés', selon le ministère de la Défense ukrainien. Ils ont également rapporté la perte de cinq chars supplémentaires (8 518 au total) depuis le début de l'invasion russe. L'Ukraine affirme avoir rendu compte de plus de 16 500 véhicules blindés et de plus de 13 800 drones hors de la possession ou détruits de l'armée russe. Cependant, ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés indépendamment, car Moscou garde ses pertes en Ukraine secrètes.

08:47 Biden se montre ferme en faveur de l'Ukraine : aucun président ne devrait céder aux tyrans "Aucun président ne devrait céder aux tyrans", a déclaré Joe Biden lors de la soirée d'ouverture du congrès du parti démocrate, selon le "Kyiv Independent". "Putin pensait qu'il conquerrait Kyiv en trois jours. Trois ans plus tard, l'Ukraine conserve encore sa liberté." Biden a comparé sa position de soutien inébranlable de l'OTAN et de la liberté de l'Ukraine à celle de l'ancien président Donald Trump, qui avait loué le président russe Vladimir Poutine. "Aucun chef d'État ne devrait jamais céder aux tyrans", a déclaré Biden.

08:31 La Russie bombarde neuf régions d'Ukraine pendant la nuit L'armée de l'air russe a bombardé neuf régions du centre, du nord et du sud de l'Ukraine pendant la nuit, selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Ils ont réussi à abattre trois missiles et 25 drones. Cela marque la cinquième attaque de missiles sur Kyiv en août, avec 41 alertes aériennes activées en août seulement. L'armée a rapporté avoir déjoué une attaque de drones sur Kyiv la veille.

07:52 Administration militaire : l'attaque de missiles russes sur Kyiv a été repoussée - Pas de dommages signalés pour l'instant Des troupes ukrainiennes ont rapporté avoir attaqué Kyiv depuis le nord avec des roquettes plus tôt dans la journée. L'administration militaire de Kyiv a annoncé cela via Telegram. "Des informations préliminaires suggèrent que l'ennemi a attaqué la capitale de l'Ukraine depuis le nord, probablement en utilisant des missiles de croisière comme l'Iskander. C'est la cinquième attaque de roquettes sur Kyiv ce mois-ci !" Le message indique que les forces de défense aérienne ont réussi à intercepter les missiles aux abords de la ville. Aucun dommage ni victime n'a été signalé à Kyiv pour l'instant.

07:38 La Biélorussie déploie des troupes et des avions supplémentaires à la frontière avec l'Ukraine La Biélorussie a déployé des troupes de défense aérienne et des avions supplémentaires le long de sa frontière avec l'Ukraine, selon le général-major Andrei Lukyanov, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cette annonce intervient peu de temps après la déclaration du président biélorusse Alexandre Loukachenko selon laquelle il avait envoyé un tiers de l'armée du pays à la frontière cet été. Loukachenko a attribué l'augmentation des troupes le long de la frontière à des malentendus entre la Biélorussie et l'Ukraine. Lukyanov a révélé à la télévision nationale que l'armée biélorusse avait déployé des avions, des missiles anti-aériens et des unités radioélectroniques à la frontière. Le service frontalier d'État ukrainien n'a pas confirmé les allégations de Lukyanov concernant les troupes et les armes supplémentaires de la Biélorussie à la frontière. Il y a plus d'une semaine, le service a rapporté qu'il n'y avait aucun signe d'augmentation des troupes le long de la frontière biélorusse malgré les ordres de Loukachenko.

07:24 ISW : la Russie déplace 5 000 soldats vers l'oblast de Kursk En raison des opérations militaires ukrainiennes dans la région de Kursk, la Russie a été contrainte de transférer des troupes d'autres sections du front vers la région, selon un rapport de l'Institut américain des études de guerre (ISW). "Les troupes russes ont déployé des forces supplémentaires dans l'oblast de Kursk depuis le début de l'offensive ukrainienne et ont probablement déployé plus de 5 000 soldats dans la région", estiment les analystes.

06:54 Zelensky : un deuxième sommet de la paix en Ukraine doit avoir lieu avant la fin de l'année Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les diplomates ukrainiens à s'assurer que le deuxième sommet de la paix en Ukraine aura lieu cette année. Il a exprimé ses pensées lors d'une réunion avec les chefs des missions diplomatiques étrangères en Ukraine sur le sujet de "la diplomatie de guerre : la résilience, les armes, la victoire", selon l'agence de presse d'État Ukrinform, citant l'administration présidentielle. "Le premier sommet, à mon avis, a été un exploit remarkable pour l'Ukraine. Je remercie tout le monde qui a contribué à le rendre possible. Maintenant, nous préparons le deuxième sommet de la paix, et nous devons nous assurer qu'il aura lieu cette année", a déclaré Zelensky. "Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Nous devons élargir le cercle de soutien à la déclaration du premier sommet."

06:22 L'Ukraine : une autre frappe aérienne russe sur Kyiv Les attaques nocturnes de la Russie sur Kyiv se poursuivent, selon des rapports ukrainiens. Les forces de défense aérienne ont été actives pendant les petites heures pour repousser une autre frappe aérienne russe sur Kyiv, comme annoncé par l'administration militaire de Kyiv sur Telegram. Les habitants ont rapporté avoir entendu des explosions qui ressemblaient à l'utilisation de systèmes de défense aérienne.

05:11 Des attaques de véhicules aériens sans pilote signalées dans plusieurs régions ukrainiennes éloignées du théâtre des opérationsAu cours de la nuit, plusieurs régions ukrainiennes éloignées de la zone de conflit ont été la cible de multiples attaques de véhicules aériens sans pilote. Selon la défense aérienne, les régions de Sumy, Poltava, Kherson et Mykolaïv ont été touchées. Les forces de défense aérienne sont également restées vigilantes près de la capitale Kyiv. Les citoyens ont été exhortés à chercher refuge. Aucun dommage n'a été signalé pour le moment.

02:23 Les États-Unis continuent de soutenir Kyiv après l'offensive de KurskFace à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis maintiennent leur engagement en faveur de Kyiv. Selon un porte-parole du département de la Défense des États-Unis, le président Joe Biden a exprimé son engagement inébranlable à soutenir l'Ukraine et à rester à ses côtés aussi longtemps que nécessaire. Les États-Unis continuent de fournir une aide militaire à Kyiv. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a rassuré son homologue ukrainien, Rustem Umerov, de leur soutien continu lors d'une conversation, selon le porte-parole. Au cours de leur échange, Austin a obtenu des informations sur les objectifs de l'Ukraine pour l'offensive.

01:07 L'Allemagne envoie plus de systèmes de défense aérienne Iris-T à l'UkraineL'Allemagne a livré un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Selon le site officiel du ministère de la Défense allemand, les dernières livraisons comprennent un troisième système de défense aérienne Iris-T SLS, des milliers de munitions d'artillerie, des drones, un char de récupération et de nombreuses armes à feu ainsi que leur munition correspondante.

00:20 Zelensky affirme avoir capturé le plus grand nombre de soldats russes depuis le début de la guerreL'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk marque la capture la plus importante de soldats russes depuis le début de la guerre, selon le président Volodymyr Zelensky. During a meeting with Ukrainian diplomats, he mentioned that these detainees would later be exchanged for captured Ukrainians. As of now, it's estimated that Russia captured more Ukrainians than the other way around.

22:21 Le chef tchétchène encourage les conscrits russes à rejoindre le champ de bataille de KurskLe commandant tchétchène Apti Alaudinov du régiment Achmat combattant les Russes a exhorté les conscrits russes à se rendre sur le champ de bataille de la région de Kursk, sous-entendant que ceux qui tombent au combat atteindront le paradis, selon le journal Kyiv Independent.

21:58 Zelensky conteste la notion de ligne rouge de la Russie après l'incursionLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que l'incursion de l'Ukraine sur le territoire russe était considérée comme irréaliste, la gardant secrète pour de nombreuses raisons, selon Zelensky dans le journal Pravda. Il y a seulement quelques mois, de nombreux pays mettaient en garde contre le franchissement de la ligne rouge la plus cruciale de la Russie. Maintenant, Zelensky considère la notion de ligne rouge comme fragmentée près de Sushcha.

21:38 La Lituanie construit une base militaire pour les troupes allemandesLa Lituanie a commencé la construction d'une base militaire pour les soldats allemands, dont la fin est prévue pour la fin de 2027. Cette base peut accueillir jusqu'à 4 000 soldats allemands, marquant le premier déploiement permanent à l'étranger de l'armée allemande depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a récemment convenu de stationner des troupes dans l'État membre de l'OTAN et de l'UE bordering Russia. Le ministre de la Défense lituanien, Raimundas Karoblis, a estimé que les coûts de construction totaux s'élèveraient à plus d'un milliard d'euros.

21:15 Le président tchèque plaide en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN avec des frontières contrôléesLe président tchèque Petr Pavel soutient la possibilité que l'Ukraine rejoigne l'OTAN malgré l'occupation territoriale. Il croit qu'un accord de paix pourrait être négocié entre l'Ukraine et la Russie à court terme, permettant à la Russie d'occuper temporairement une partie du territoire ukrainien sans que les États démocratiques n'acceptent les changements de frontières. Cela permettrait "de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN dans le territoire qu'elle contrôle à ce moment-là", a déclaré Pavel. L'Allemagne a rejoint l'OTAN en 1955 alors qu'elle était sous occupation partielle soviétique.

20:57 Les troupes ukrainiennes approchent à 12 km de distance du pont russeLes forces ukrainiennes ont rapporté avoir capturé Wyschnewka dans la région russe de Kursk, selon les observateurs de la guerre. Leur position actuelle se trouve à environ 12 kilomètres de l'unique pont de l'armée russe pour la distribution de fournitures ou la retraite à travers la rivière Seim.

20:36 La ville de Pokrovsk espère un arrêt de l'ennemi aux abordsL'administration militaire de la ville ukrainienne orientale de Pokrovsk fait face à un avenir incertain alors que les troupes russes avancent. Le chef du département d'information de la ville a déclaré au Washington Post qu'ils étaient conscients de l'avancée de l'ennemi vers Pokrovsk et espéraient que l'ennemi s'arrêterait aux abords, permettant aux troupes ukrainiennes de les repousser. La capture de Pokrovsk la rendrait la plus grande agglomération capturée par la Russie depuis mai 2023.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne par le Parlement ukrainien, la considérant comme une violation potentielle des libertés religieuses.

En réponse à la déclaration de l'Union européenne, un porte-parole du gouvernement ukrainien a défendu la décision, arguant que l'Église avait un historique d'actions pro-russes et justifiait les actions de la Russie contre ses propres citoyens.

