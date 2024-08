Le président ukrainien Zelensky affirme sa force dans la région de Koursk, alors que les forces ukrainiennes réussissent à détruire un deuxième pont.

Les combats se poursuivent dans la région de Kursk, où l'Ukraine a progressé depuis le lancement surprise de sa percée frontalière il y a une semaine. Cependant, l'Ukraine est toujours sous pression dans son est occupé.

L'offensive de Kursk a causé de sérieuses difficultés à la Russie pour défendre son propre territoire. Il semble que Kyiv ait plusieurs objectifs avec cette attaque, allant du renforcement du moral après une période difficile à l'épuisement des ressources de la Russie. Un conseiller du président ukrainien a déclaré que l'incursion visait à établir un "négociation équitable".

L'influence de Kyiv à Kursk se renforce, et Zelensky a déclaré : "Nous renforçons nos positions."

Dans une tentative de saboter les capacités logistiques de Moscou, les forces ukrainiennes ont déclaré dimanche avoir détruit un autre pont sur la rivière Seim dans la région de Kursk à l'aide de "frappes aériennes précises".

"Notre aviation de l'armée de l'air continue de paralyser les logistiques de l'ennemi avec des frappes aériennes précises, ce qui a un impact significatif sur la situation sur le champ de bataille", a publié le commandant de l'armée de l'air ukrainienne Mykolaiv Oleshchuk sur les réseaux sociaux, accompagné d'une vidéo montrant de la fumée s'élevant du pont.

Cette destruction intervient deux jours après que les forces ukrainiennes aient démoli un autre pont sur la Seim. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que l'Ukraine avait utilisé des roquettes occidentales pour mener cette frappe, qui étaient probablement des HIMARS américains.

Le groupe de surveillance ukrainien DeepState a rapporté dimanche que Kyiv faisait de nouveaux progrès dans la région de Kursk et a partagé une image fixe d'une vidéo, identifiée par CNN, prétendument montrant un char des Forces de défense ukrainiennes dans le village d'Olgovka, situé à environ 20 km (12 miles) au nord de la ville de Sudzha.

Les forces de Kyiv ont pris le contrôle de Sudzha après avoir lancé leur percée frontalière plus tôt ce mois-ci et y ont établi un poste de commandement militaire ukrainien.

L'armée ukrainienne affirme avoir saisi plus de 1 000 kilomètres carrés de territoire russe pendant l'incursion en cours dans la région sud-ouest.

Les forces russes se rapprochent de Pokrovsk dans la région de Donetsk

Entre-temps, les forces russes progressent dans l'est de l'Ukraine, où Kyiv est sous pression depuis le début de l'année.

L'armée russe s'est rapprochée de la ville de Pokrovsk dans la région de Donetsk, qui sert de base cruciale pour l'armée ukrainienne en raison de sa proximité avec la ville de Kostiantynivka, un autre bastion militaire. L'Ukraine utilise la route reliant les deux pour ravitailler les lignes de front et évacuer les blessés.

"Les Russes se rapprochent, ils sont maintenant à 11 kilomètres des outskirts de Pokrovsk. La ville se prépare", a déclaré Serhii Dobriak, chef de l'administration militaire de la ville de Pokrovsk, dimanche.

"Chaque ville de la région de Donetsk a une unité militaire attachée et des plans de défense ont été élaborés. Nous travaillons avec l'armée pour construire des fortifications. C'est un processus en cours", a déclaré Dobriak.

L'évacuation des civils de Pokrovsk a été accélérée en raison de l'approche des forces russes, a-t-il déclaré. Près de 1 800 personnes ont été évacuées de la ville au cours de la semaine dernière, tandis que jusqu'à récemment, 450-500 résidents étaient évacués mensuellement.

"Les Russes détruisent nos villes et villages, tuent des civils, donc nous devons prioriser notre sécurité et évacuer", a déclaré Dobriak. "Actuellement, la ville est bombardée par des missiles, des MLRS et il y a eu de nombreux raids aériens guidés."

Tous les établissements fonctionnent dans la région, y compris les magasins, les marchés fermiers, les pharmacies, les banques et les distributeurs automatiques. Les tribunaux et les centres de services administratifs sont également fonctionnels, a déclaré Dobriak.

Des combats intenses ont lieu autour des villages de Pivnichne et Zalizne dans la région de Donetsk, situés à environ 40 miles à l'est de Pokrovsk, où les forces russes ont lancé une "attaque massive" dimanche matin, a indiqué le quartier général de l'armée ukrainienne.

"Les envahisseurs russes, soutenus par un groupe blindé de 12 véhicules, ont tenté de briser les positions militaires ukrainiennes et de progresser vers Toretsk", a déclaré le quartier général, faisant référence à une autre ville stratégique qui pourrait potentiellement ouvrir la voie aux forces russes pour avancer vers Kostiantynivka, Kramatorsk et Sloviansk.

Au cours de la semaine, la Russie a utilisé plus de 40 missiles de différents types, 750 bombes aériennes guidées et 200 drones de frappe de différents types contre les villes et villages ukrainiens, a déclaré dimanche le président Volodymyr Zelensky.

"Pour une telle terreur, l'agresseur doit être tenu responsable devant les tribunaux et l'histoire. Ils font déjà face à la force de nos guerriers", a déclaré Zelensky.

L'offensive de Kursk a attiré l'attention du monde entier, de nombreux pays exprimant leur inquiétude quant à l'escalade du conflit en Europe. L'Organisation mondiale de la santé a également exprimé son inquiétude quant à l'impact du conflit sur l'accès des civils aux services de santé dans les régions touchées.

Face aux développements en Ukraine, diverses organisations internationales ont appelé à une résolution pacifique du conflit, soulignant l'importance du respect du droit international et de la souveraineté et de l'intégrité territoriale.

