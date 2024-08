Le président russe Vladimir Poutine se rendra en Azerbaïdjan

Le président russe Vladimir Poutine se rend dans l'ancienne république soviétique d'Azerbaïdjan sur la mer Caspienne au milieu des combats intenses entre les troupes ukrainiennes et russes dans la région de Koursk. Selon le Kremlin à Moscou, Poutine sera dans la capitale azerbaïdjanaise de Bakou les 18 et 19 août pour une visite d'État. L'agenda comprend des négociations avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev sur le développement du partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que des questions de politique internationale et régionale.

Aliyev, qui dirige son pays d'une main de fer comme Poutine et est critiqué pour de graves violations des droits de l'homme, a visité Moscou en avril. Selon le Kremlin, plusieurs documents seront signés pendant la visite de Poutine à Bakou, mais aucun détail n'a été fourni. Malgré être recherché internationalement pour des crimes de guerre en Ukraine, Poutine n'a pas à craindre l'arrestation en Azerbaïdjan. Le pays du Caucase du Sud, riche en pétrole et en gaz, est également un important fournisseur d'énergie pour l'Union européenne.

Il est attendu que Poutine commente également les négociations de paix entre l'Azerbaïdjan et son voisin l'Arménie. Les pays du Caucase du Sud travaillent sur un accord depuis que l'Arménie a perdu la guerre pour la région du Haut-Karabakh et a remis le contrôle de la zone à l'Azerbaïdjan. La Russie était longtemps considérée comme un protecteur de l'Arménie, mais Poutine a récemment fait face à des critiques pour avoir pris parti pour l'Azerbaïdjan dans le conflit de plusieurs décennies et avoir donné à Aliyev une victoire majeure. Le Kremlin nie cela et souligne que l'Arménie a elle-même renoncé au Haut-Karabakh.

Malgré les allégations de crimes de guerre internationaux, Poutine n'encourt pas d'arrestation en Azerbaïdjan en raison de son rôle stratégique dans l'énergie à l'égard de l'Union européenne.

