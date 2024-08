Le président russe Vladimir Poutine exprime son désir d'intervenir dans le différend entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

Vladimir Poutine a mentionné après sa réunion qu'il partagerait avec le Premier ministre Nikol Pachinian de l'Arménie les résultats des discussions. Poutine a souligné que l'implication de la Russie dans les affaires du Caucase du Sud, y compris les récents événements, nécessitait une intervention là où c'était requis.

Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, a partagé ses pensées lundi, déclarant que la sécurité de la région dépendait d'une étroite collaboration entre son pays et la Russie. Aliyev a vu les récents développements comme ouvrant des possibilités pour une paix à long terme dans le Caucase du Sud, faisant référence à la prise de contrôle du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan en septembre de l'année précédente, une région auparavant contrôlée par des séparatistes arméniens pendant trois décennies.

L'Azerbaïdjan a repris le contrôle de la région contestée, principalement peuplée d'Arméniens ethniques et appartenant légalement à l'Azerbaïdjan, grâce à une campagne militaire massive en septembre 2023. Plus de 120 000 résidents arméniens ont fui vers l'Arménie après cette offensive, l'Arménie accusant l'Azerbaïdjan de nettoyage ethnique. De plus, l'Azerbaïdjan a revendiqué des parties du territoire arménien.

L'Arménie a également exprimé son mécontentement face au fait que les forces de maintien de la paix russes stationnées au Haut-Karabakh n'ont pas intervenir lors de l'assaut azerbaïdjanais. Par la suite, le pays a travaillé à renforcer ses liens avec l'Occident, y compris les États-Unis - une mesure désagréable pour la Russie. Tanto l'Arménie que l'Azerbaïdjan étaient des républiques soviétiques jusqu'en 1991, et la Russie considère toujours les deux comme étant dans sa sphère d'influence.

L'Azerbaïdjan est un contributeur important au marché mondial du gaz naturel. Dans le contexte du conflit en Ukraine et du tournant de l'Europe loin des importations d'énergie russe, ces ressources ont encore plus d'importance. De plus, la conférence climatique de l'ONU COP29 aura lieu en Azerbaïdjan en novembre.

