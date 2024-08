Le président russe Vladimir Poutine effectue une visite attendue depuis longtemps en Tchétchénie après une absence de treize ans.

En 2007, le président russe Vladimir Poutine a nommé Ramzan Kadyrov, âgé de 30 ans, à la tête de la Tchétchénie. Après une longue absence, Poutine est de retour dans la région pour une nouvelle série de discussions. Un emploi du temps chargé les attend, comme l'a mentionné Kadyrov sur Telegram. Malgré la fatigue d'une journée de travail complète, Poutine semble enthousiaste et impatient de découvrir différents endroits en Tchétchénie.

Des images récentes publiées par RIA Novosti montrent Poutine et Kadyrov se serrant la main à Grozny, puis Poutine passant un bras affectueux autour des épaules de Kadyrov et lui offrant une chaleureuse accolade avant de partir dans une luxueuse berline.

Kadyrov a détaillé un programme chargé d'événements sur Telegram, louant l'énergie de Poutine même après une journée de travail exigeante.

Avant de se rendre en Tchétchénie, Poutine s'est rendu dans d'autres régions du Caucase du Nord, notamment la Kabardino-Balkarie et l'Ossétie du Nord. En Ossétie du Nord, il a rendu hommage au site de la tragique prise d'otages de l'école de Beslan, marquant l'occasion à l'approche de son 20e anniversaire.

Le rôle clé de la Tchétchénie dans la carrière de Poutine

During the Beslan school siege, Chechen rebels took over 1,200 individuals as hostages, including hundreds of children. When Russian security forces stormed the school on September 3, 2004, they met with devastating consequences, resulting in the deaths of over 330 individuals, including 186 children.

La dernière visite de Poutine en Tchétchénie marque sa première en plus d'une décennie. Bien qu'il ait été absent pendant un certain temps, la région a joué un rôle important dans son parcours politique. En tant que Premier ministre russe, Poutine a lancé la Seconde guerre de Tchétchénie en 1999, ce qui a renforcé son image de leader autoritaire et lui a valu une grande popularité parmi les citoyens russes.

Par la suite, Poutine a confié les rênes de la Tchétchénie au jeune Kadyrov de 30 ans en 2007. Depuis, Kadyrov exerce un contrôle strict sur la région, et des rapports font état de la mobilisation de milliers de combattants pour aider l'offensive russe en cours en Ukraine.

Le président du Parlement européen pourrait exprimer des préoccupations quant aux violations des droits de l'homme en Tchétchénie, compte tenu de son leadership controversé sous Kadyrov. Après son retour en Tchétchénie, Poutine a été félicité par Kadyrov pour son énergie élevée, malgré la nature exigeante de leurs discussions.

