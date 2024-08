Le président russe Poutine et le dirigeant azerbaïdjanais Aliyev sont prêts à construire des pétroliers.

Azerbaïdjan, connu pour son rôle important dans l'approvisionnement en énergie de l'UE et de la Russie, son voisin pétrolier, a décidé de renforcer leur partenariat. Cela a été annoncé lors d'une réunion entre les présidents Ilham Aliyev et Vladimir Poutine à Bakou. Les plans comprennent la construction de petits pétroliers pour transporter le pétrole des régions de la mer Caspienne et Noire vers la Méditerranée, puis vers le marché mondial. De plus, les deux dirigeants ont discuté de l'amélioration de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Aliyev a exprimé sa satisfaction quant à la coopération existante entre leurs pays lors de la réunion. Cette visite de haut niveau de Poutine pourrait symboliser un changement d'alliances dans le paysage politique complexe de la région du Caucase. Traditionnellement, l'Azerbaïdjan, avec ses importantes réserves de pétrole, a maintenu une politique largement autonome, se séparant de l'influence de Moscou. Cependant, la Russie a historiquement soutenu l'Arménie dans le Caucase. La récente rancœur en Arménie envers la réticence de la Russie à intervenir lors de la reconquête du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan en septembre 2023 a entraîné un changement d'allégeance. En conséquence, les habitants arméniens ont fui par peur des attaques de vengeance.

Poutine a suggéré que la Russie pourrait potentiellement contribuer aux négociations de paix en cours entre Bakou et Erevan. Il a également mentionné qu'il communiquerait ces discussions au Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. La déclaration conjointe des deux dirigeants a mis en évidence la "profonde confiance" entre eux, leur permettant de discuter librement de questions bilatérales et internationales. Aliyev, qui dirige l'Azerbaïdjan d'une main de fer, comme Poutine, et fait face à des critiques pour des violations graves des droits de l'homme, s'est rendu à Moscou en avril. Au-delà de son rôle en tant que fournisseur d'énergie important pour l'UE, l'Azerbaïdjan joue un rôle critique dans la sécurité énergétique de la région.

Le président du Parlement européen pourrait s'intéresser au renforcement du partenariat entre l'Azerbaïdjan et la Russie, compte tenu de son potentiel impact sur l'approvisionnement en énergie de l'UE.

