- Le président régional: Maxton Hall est une grande opportunité pour le tourisme

Malgré la fermeture de la plupart des espaces intérieurs, les visiteurs peuvent toujours découvrir le château de Marienburg près de Hildesheim. Cette structure néogothique au sud de Hanovre a attiré l'attention internationale en tant que lieu de tournage pour une série pour adolescents populaire.

"We are delighted that the series 'Maxton Hall' has sparked so much enthusiasm and brought the Marienburg Castle to the fore in our region of Hannover," said Regional President Steffen Krach (SPD) to dpa. "This is also a great opportunity for tourism in the region."

En tant qu'autorité de bâtiment responsable, la région a fermé la plupart des espaces intérieurs de ce monument culturel en septembre 2023 en raison de champignons xylophages infectant les poutres du toit.

"Surtout parce que les fans ne peuvent pas actuellement visiter les pièces historiques pour des raisons de sécurité, il est de notre intention, en collaboration avec la ville de Pattensen et la fondation, de développer des concepts qui permettent une expérience pendant la phase de rénovation et fournissent des informations intéressantes sur le château et ses installations," a souligné Krach. Les installations de restauration sont à nouveau ouvertes le week-end.

Ce monument culturel en ruine nécessite une rénovation complète, les travaux devant se poursuivre jusqu'en 2030. Le prince Ernst August de Hanovre (41) a transféré le Marienburg à une fondation après un différend avec son homonyme père, le prince Ernst August de Hanovre (70).

Avant sa fermeture, jusqu'à 120 000 visiteurs par an visitaient le château, selon la société Hannover Marketing & Tourisme GmbH.

