Le président récemment élu de l'Iran vise à protéger les femmes de l'examen minutieux des forces de l'ordre du pays.

En campagne, le président iranien fraîchement élu, Massud Peseschkian, avait promis d'éliminer la présence de la police des mœurs dans les rues. Cependant, lors de sa première conférence de presse, ses déclarations semblaient moins fermes. Il a également abordé la question des armes nucléaires.

Deux ans après la mort tragique de Mahsa Amini, une femme kurde qui avait osé s'exprimer, Peseschkian a promis de prendre des mesures contre les mauvais traitements infligés aux femmes par la police des mœurs. "Les femmes ne devraient pas avoir à subir la police des mœurs. Je m'assurerai qu'elles soient laissées tranquilles", a déclaré le président réformateur, qui a pris ses fonctions en juillet. Même le procureur général a déclaré que l'agence n'avait pas l'autorité de harceler les femmes.

Amini, une jeune femme de 22 ans, est décédée le 16 septembre 2022, suite à son arrestation par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint le strict code vestimentaire islamique. Son décès a déclenché des mois de protestations, faisant des centaines de morts, y compris de nombreux membres de la sécurité, et entraînant des milliers d'arrestations. During his campaign, Peseschkian had fiercely criticized Amini's death and pledged to abolish the morality police. The agency is responsible for enforcing the hijab for women.

Assouplissement des restrictions internet

Peseschkian a également annoncé l'assouplissement des restrictions internet, en prêtant une attention particulière aux réseaux sociaux. During the 2022 protests, Iran imposed blockades on the most frequently used platforms, including Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, Telegram, Twitter, and TikTok.

En ce qui concerne les relations internationales avec les États-Unis, Peseschkian a déclaré qu'Iran ne chercherait pas à provoquer de conflit si les États-Unis respectaient la souveraineté de l'Iran. "Nous ne sommes pas adverses. Nous n'avons pas construit de installations militaires près de leurs frontières", a-t-il déclaré. En outre, Peseschkian a assuré qu'il n'y avait pas d'intentions de développer des armes nucléaires. "Nous avons respecté l'accord", a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis avaient violé l'accord et avaient forcé l'Iran à réagir.

Peseschkian a remplacé le président ultra-conservateur, Ebrahim Raisi, qui a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère en mai.

