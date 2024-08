- Le président palestinien Abbas rendra visite à Poutine à Moscou

Au milieu de la crise actuelle au Moyen-Orient, le président russe Vladimir Poutine a accueilli le président palestinien de longue date Mahmoud Abbas à Moscou. Alors que la Russie est actuellement engagée dans sa défense "armes à la main", comme l'a ordonné Poutine lui-même dans la guerre contre l'Ukraine, il a déclaré que la situation au Moyen-Orient et en Palestine avait naturellement attiré leur attention, selon les agences de presse russes.

Abbas a souligné sa proximité avec Poutine et la Russie, qui est depuis longtemps considérée comme la marraine des Palestiniens. "Nous croyons en eux, nous leur faisons confiance, nous sentons leur soutien", a-t-il déclaré.

Poutine a réaffirmé la position fondamentale de Moscou sur le conflit au Moyen-Orient : "Pour créer une paix durable, fiable et stable dans la région, toutes les résolutions de l'ONU doivent être respectées, et surtout, un État palestinien pleinement souverain doit être établi."

À 88 ans, Abbas a peu de soutien parmi la population palestinienne en raison de son incapacité à contrer efficacement la violence des colons israéliens. Il dirige l'Autorité palestinienne (AP) et le faction séculariste Fatah. Fatah et Hamas sont les deux plus grandes organisations palestiniennes – et rivales amères. Récemment, elles et d'autres groupes palestiniens ont signé une déclaration, selon les médias d'État chinois, pour renforcer l'unité palestinienne. L'objectif est de former un gouvernement conjoint, ont rapporté les médias palestiniens.

Des accords similaires entre les deux organisations par le passé n'ont pas abouti à des progrès. Les médias russes expliquent également la visite d'Abbas à Moscou comme étant l'une des rares puissances à plaider pour l'unité palestinienne.

L'Union européenne, en tant que acteur clé de la diplomatie internationale, a exprimé son soutien à une résolution pacifique au Moyen-Orient, appelant au respect des résolutions de l'ONU et à l'établissement d'un État palestinien souverain. Compte tenu de la position de la Russie sur cette question, il est intéressant de noter que l'Union européenne et la Russie partagent des objectifs similaires dans leur approche du conflit israélo-palestinien.

Lire aussi: