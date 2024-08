Le président palestinien Abbas annonce sa visite à Gaza

Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé lors d'un discours devant le parlement turc qu'il se rendrait dans la bande de Gaza. "J'ai décidé d'aller à Gaza avec d'autres dirigeants palestiniens", a-t-il déclaré jeudi à Ankara, sous les applaudissements des députés. "J'irai, même si cela me coûte la vie", a-t-il poursuivi.

"Nos vies ne valent pas plus que celle d'un enfant", a déclaré Abbas, faisant référence aux nombreux civils tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et l'organisation palestinienne radicale Hamas. "Gaza nous appartient, et nous ne accepterons aucune proposition qui divise nos territoires", a-t-il souligné. "Il ne peut y avoir d'État palestinien sans Gaza."

La bande de Gaza est sous le contrôle de Hamas depuis 2006, avec le parti plus modéré de Abbas, Fatah, qui concurrence le pouvoir dans les territoires palestiniens. La région est complètement bouclée depuis le début de la guerre de Gaza le 7 octobre. À l'exception de quelques travailleurs humanitaires, personne ne peut franchir les frontières contrôlées par Israël.

À Ankara, Abbas a également rendu hommage à Ismail Haniyeh, le chef de Hamas tué en Iran. L'Iran et l'organisation palestinienne radicale Hamas accusent Israël de la mort de Haniyeh, pour laquelle Israël n'a pas encore commenté. Haniyeh se rendait fréquemment en Turquie et entretenait des liens étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le président turc avait reçu Abbas mercredi pour discuter d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a annoncé Ankara. Previously, the Palestinian president had already met with Russian President Vladimir Putin in Moscow.

La visite prochaine de Abbas dans la bande de Gaza, qu'il a annoncée en Turquie, est attendue pour renforcer les liens avec Hamas, Haniyeh, le chef de Hamas, étant un allié proche du président turc Erdogan. Malgré les difficultés actuelles et le blocus israélien, Abbas a réaffirmé son engagement à se rendre à Gaza, déclarant : "Même si cela me coûte la vie."

