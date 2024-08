Le président: le lauréat du prix Nobel Yunus dirigera le gouvernement de transition au Bangladesh

Shahabuddin a garanti que le gouvernement de transition devrait être formé "le plus tôt possible", a déclaré le leader étudiant Nahid Islam à la suite d'une réunion avec le président. Suite aux violents troubles et aux nombreux décès lors des manifestations, le chef de la police nationale a été démis de ses fonctions, a annoncé le bureau du président.

Hasina a quitté le Bangladesh lundi après 15 ans au pouvoir et plusieurs semaines de manifestations massives, certaines ayant tourné à la violence avec des centaines de morts. Les manifestants ont envahi sa résidence officielle et incendié des stations de télévision. Le chef d'état-major Waker-Uz-Zaman a alors annoncé la formation d'un gouvernement de transition. "Il est temps de mettre fin à la violence", a-t-il souligné. Shahabuddin a dissous le parlement.

Yunus avait précédemment souligné que le gouvernement de transition n'était "que le début. La véritable pacification ne peut venir que des élections libres. Sans élections, il n'y aura pas de changement". Le octogénaire avait été un opposant politique de longue date de Hasina. Plus d'une centaine de procédures judiciaires avaient été intentées contre lui, que ses partisans ont critiquées comme une persécution politique.

Yunus avait fondé la Grameen Bank dans les années 1980, qui fournit des microcrédits aux personnes les plus pauvres du Bangladesh. En 2006, le économiste a reçu le prix Nobel de la paix pour ce travail.

Les déclarations de Yunus concernant le gouvernement de transition étaient les suivantes: "Le gouvernement de transition n'est que le début. La véritable pacification ne peut venir que des élections libres". De plus, il a exprimé son inquiétude quant au manque de changement sans élections, en déclarant: "Sans élections, il n'y aura pas de changement."

Lire aussi: