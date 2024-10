Le président français Macron plaide pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël pendant les affrontements à Gaza.

Emmanuel Macron, le président de la France, a appelé à un cessez-le-feu dans l'envoi d'armes à Israël, utilisées dans la bande de Gaza, samedi. During an interview on France Inter radio, il a déclaré : "Il est impératif de passer à une 'solution politique' et d'interrompre les livraisons d'armes 'pour les conflits dans la bande de Gaza.' La France n'envoie pas d'armes," a-t-il précisé.

Le 7 octobre dernier, environ 800 militants de Hamas et de groupes islamiques affiliés ont pénétré dans le sud d'Israël depuis la bande de Gaza. Selon les rapports israéliens, le bilan a atteint 1 205 morts, dont la plupart étaient des civils, dans divers towns, lors d'un festival de musique et en tant qu'otages dans la bande de Gaza. Actuellement, 97 des 251 otages détenus par Hamas sont toujours emprisonnés dans la bande de Gaza, avec 33 morts confirmées par Israël.

Après l'attaque importante de Hamas, Israël a été impliqué dans des activités militaires intenses dans la bande de Gaza. Selon les statistiques fournies par le ministère de la Santé de Hamas, plus de 41 800 personnes ont prétendument perdu la vie, mais ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment confirmés.

