Le président français Emmanuel Macron avance vers la mise en place d'une nouvelle administration.

Après plusieurs semaines de tentatives infructueuses, il semble que le Président français ait identifié un potentiel candidat pour le poste de Premier ministre. L'un des individus évoqués est l'ancien Premier ministre de gauche, Cazeneuve. Les fuites de l'Élysée suggèrent que la nouvelle administration pourrait être mise en place dès mardi.

Deux mois après les élections parlementaires, les signes indiquent une accélération de la formation du gouvernement français. Le président Macron rencontrera l'ancien Premier ministre socialiste, Bernard Cazeneuve, suivi de l'ancien candidat à la présidentielle conservateur, Xavier Bertrand, lundi. Selon les sources proches du Président, Macron pourrait nommer un nouveau Premier ministre dès mardi, coïncidant avec le début de l'année scolaire en France.

Cazeneuve, considéré comme moins extrême que le candidat suggéré par la NFP, Lucie Castets, qui a été rejetée par Macron, a déclaré via ses associés qu'il n'était pas intéressé par "la mendicité". S'il devait assumer le rôle de Premier ministre, il le ferait "par un sens du devoir" et "pour soulager le pays de nouvelles tribulations". Cazeneuve a précédemment occupé le poste de Premier ministre de fin 2016 à mai 2017, et avant cela, il a occupé le poste de ministre de l'Intérieur.

Bertrand a été battu lors de la primaire des Républicains avant l'élection présidentielle de 2022 et est le président des Hauts-de-France depuis 2016. L'ancien président conservateur, Sarkozy, a soutenu Bertrand comme candidat potentiel pour le poste de Premier ministre dans une interview avec "Le Figaro". Cependant, les figures de proue des Républicains, telles que le chef du groupe parlementaire, Laurent Wauquiez, s'opposent à toute implication de leur parti dans un nouveau gouvernement. Leur objectif est de défier l'élection présidentielle depuis l'opposition en 2027.

Trois candidats - aucun avec une majorité

L'alliance de gauche, NFP, est devenue la force la plus puissante suite aux élections parlementaires de juillet, dépassant le camp de Macron et le Rassemblement National (RN) d'extrême droite. Aucun des trois factions ne détient une majorité à l'Assemblée nationale.

Initialement, Macron a maintenu le gouvernement en place, dirigé par le Premier ministre Gabriel Attal, avec une vue sur les Jeux olympiques de Paris, qui se sont déroulés jusqu'au 11 août. Maintenant, le temps presse, car la France doit soumettre un projet de budget pour 2025 en octobre.

Habituellement, après une élection parlementaire, la faction la plus forte à l'Assemblée nationale propose un candidat pour le poste de Premier ministre. Le Président a la liberté de choisir qui il veut, mais il dépend du Premier ministre pour obtenir une majorité pour les propositions législatives du gouvernement à l'Assemblée nationale.

La Commission, présumément faisant référence au gouvernement français ou à un comité spécifique, sera probablement impliquée dans le processus de révision et d'approbation du projet de budget pour 2025, car la France doit le soumettre en octobre.

