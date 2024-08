Le président fédéral allemand, Steinmeier, a prévu les prochaines élections législatives nationales pour le 28 septembre 2025.

Vous avez la nouvelle ? Les élections fédérales prochaines auront lieu le 28 septembre 2025. Le président fédéral Steinmeier a pris cette décision suite à la suggestion du cabinet fédéral en juillet. Conformément à la loi électorale fédérale, le jour du vote doit être un dimanche ou un jour férié national. La loi fondamentale impose des délais stricts pour le vote, qui doit avoir lieu entre 46 et 48 mois après le début de la législature. Ainsi, l'élection pour le 21e Bundestag allemand devrait se tenir dans la période du 27 août 2025 au 26 octobre 2025.

Marquez mes mots, le prochain parlement sera bien plus réduit que le actuel. Et pour quelle raison ? C'est grâce à la nouvelle loi électorale adoptée par la coalition du trafic lumineux. Le parlement passera de ses 733 sièges actuels à un total plus modeste de 630.

Récemment, la coalition du trafic lumineux a adopté une nouvelle loi électorale, réduisant le nombre de sièges dans le prochain parlement de 733 à 630, comme suggéré par le cabinet fédéral. Les élections fédérales prochaines, appelées par le président fédéral Steinmeier, auront lieu le 28 septembre 2025, conformément à la recommandation du cabinet fédéral faite en juillet.

Lire aussi: