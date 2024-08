Le président du SPD soutient le déploiement de missiles américains

Lors de l'annonce du déploiement d'armes à longue portée américaines en Allemagne par le gouvernement fédéral, il y a eu une forte mécontentement au sein du parti du Chancelier. Des sociaux-démocrates influents ont publiquement exprimé leur incompréhension. La direction du parti prend maintenant position.

La direction de l'SPD soutient le déploiement d'armes à longue portée américaines en Allemagne. Une résolution de la présidence déclare : "En tant que sociaux-démocrates, nous prenons notre responsabilité pour que aucun enfant né en Allemagne aujourd'hui ne connaisse jamais la guerre. L'accord entre le gouvernement fédéral dirigé par l'SPD et l'administration américaine pour déployer des missiles américains à plus longue portée en Allemagne à partir de 2026 est une étape importante dans cette direction."

Au sommet de l'OTAN en juillet, la Maison Blanche et le gouvernement fédéral ont annoncé que les États-Unis voulaient redeployer des systèmes d'armes en Allemagne qui atteignent loin en Russie. Il a été question des missiles de croisière Tomahawk, des missiles SM-6 et de nouvelles armes hypersoniques. Le chancelier Olaf Scholz a soutenu que les armes servaient de dissuasion et que leur but était de prévenir la guerre.

Cependant, tous les sociaux-démocrates n'étaient pas de cet avis. Le chef du groupe parlementaire de l'SPD, Rolf Mützenich, a mis en garde contre le risque d'escalade militaire. Le député de l'SPD, Ralf Stegner, s'est opposé à un nouvel armement. L'ancien président de l'SPD, Norbert Walter-Borjans, a appelé à discuter de la question au sein du parti et au Parlement.

"Espace pour le dialogue" ouvert

La résolution de la présidence de l'SPD souligne maintenant que le déploiement d'armes n'est pas une construction conjoncturelle, mais un renforcement de la défense de l'Allemagne et de la capacité d'alliance de l'OTAN et de l'UE avec des systèmes d'armes que la Russie possède depuis des années. "Les armes prévues seront équipées de têtes conventionnelles et déployées dans des installations militaires américaines existantes en Allemagne de l'Ouest. Il n'est pas prévu d'armer ces systèmes de manière nucléaire."

Le président de l'SPD, Lars Klingbeil, a déjà défendu les plans de déploiement d'armes à longue portée américaines en Allemagne il y a quelques jours. Il a également expliqué que le gouvernement fédéral devrait mieux expliquer de quoi il s'agit. La résolution de la présidence déclare maintenant que l'SPD créera un espace pour le dialogue avec les membres et les citoyens dans les semaines et les mois à venir. Le Parlement traitera également de manière approfondie de la question après les vacances parlementaires d'été.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant au déploiement d'armes à longue portée américaines en Allemagne, car cela pourrait potentiellement escalader les tensions avec la Russie. En réponse à cela, la direction de l'SPD a souligné que le déploiement n'était pas une construction conjoncturelle, mais un renforcement des capacités de défense de l'OTAN et de l'UE avec des têtes conventionnelles, en alignement avec les systèmes d'armes existants utilisés par la Russie.

Lire aussi: