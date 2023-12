Le président du Real Madrid, M. Perez, estime que les supporters se détournent du football

M. Perez est l'un des principaux architectes de la Super Ligue européenne, qui a disparu moins de 48 heures après son annonce en avril de l'année dernière, à la suite d'un tollé de la part des supporters, des gouvernements et des joueurs.

La réaction à cette ligue dissidente a contraint Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, l'AC Milan, l'Inter Milan et l'Atletico Madrid à se retirer, tandis que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin sont restés fidèles au projet.

"Notre sport bien-aimé est malade, surtout en Europe et, bien sûr, en Espagne", a déclaré M. Perez lors de l'assemblée générale du club dimanche. "Le football est en train de perdre sa position de premier sport mondial.

"Le fait le plus inquiétant est que les jeunes s'intéressent de moins en moins au football. Les compétitions actuelles, telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, ne suscitent pas l'intérêt des spectateurs, sauf dans les phases finales".

La Super League a poursuivi l'UEFA et la FIFA devant un tribunal espagnol, qui a ensuite demandé l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, basée à Luxembourg, qui rendra sa décision l'année prochaine. Lire l'article complet

"La Super League est toujours au cœur d'une procédure judiciaire européenne qui remet en cause le monopole de l'UEFA sur le football européen", a déclaré M. Perez.

Il a également souligné la rareté des rencontres entre les meilleures équipes de football et a déclaré que les compétitions européennes en milieu de semaine devraient offrir aux fans des matchs entre "les équipes les plus fortes et les meilleurs joueurs du monde" tout au long de l'année.

"Si nous regardons les derniers finalistes de la Ligue des champions, Liverpool, une équipe historique qui a remporté six Coupes d'Europe, il s'avère que nous ne les avons affrontés que neuf fois en 67 ans.

Source: edition.cnn.com