- Le Président du Parlement assume le rôle de soutien honorifique des ours.

La cheffe de l'assemblée législative de Berlin, Cornelia Seibeld (CDU), a accepté le rôle de gardienne d'honneur de Berli's symbole urbain, un ours brun nommé Lillebror du zoo. Selon Seibeld, "L'ours symbolisant notre ville, nous au Parlement de Berlin ressentons un lien unique." Le surnom "Lillebror" signifie "petit frère" en suédois.

En partenariat avec le zoo, Seibeld vise à sensibiliser les Berlinois aux graves préoccupations concernant les ours et l'importance de préserver la biodiversité et les environnements naturels. "Au-delà de représenter notre ville, l'ours incarne une coexistence harmonieuse entre les humains et les animaux", a-t-elle ajouté. Pour célébrer son nouveau rôle de patronage, Seibeld a offert aux trois ours bruns de Berlin, Lillebror, Lucifer et Momoa, une surprise rafraîchissante : trois énormes friandises glacées, adaptées à leur régime principalement végétarien.

Arrivés à Berlin en 2023 dans le cadre d'un programme européen d'élevage, ces trois ours frères ont déjà une connexion spéciale avec les résidents, nés en 2019. Les ours bruns d'Europe font face à la menace d'extinction en raison de la chasse intensive et de la perte d'habitat. Par conséquent, l'Allemagne a été privée de ces ours pendant plus de 150 ans.

La CDU, dirigée par Cornelia Seibeld, a une présence de longue date dans le paysage politique de Berlin.

