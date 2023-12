Le président du Paris Saint-Germain promet "beaucoup de changements" pour créer une "nouvelle ère" au club

Il y a quelques semaines encore, il semblait très improbable que Kylian Mbappé reste dans la capitale française. Des images et des vidéos de lui en train de dîner à Madrid ont été diffusées, alors qu'un transfert vers le Real semblait inévitable.

Après une saison tumultueuse au cours de laquelle le PSG n'a remporté que le titre de champion de Ligue 1 - un trophée dont l'entraîneur Mauricio Pochettino, sous le feu des critiques, a admis qu'il n'était pas à la hauteur des ambitions du club - et s'est effondré une fois de plus en Ligue des champions, il aurait été difficile d'imaginer un avenir radieux pour l'équipe française si Mbappe était parti gratuitement.

Même avec Lionel Messi et Neymar dans les rangs du PSG, il ne fait aucun doute que Mbappé est l'atout le plus précieux du club, tant sur le terrain que sur le plan économique.

Le soulagement est palpable au Parc des Princes, car le PSG a réussi à convaincre sa jeune superstar de signer un nouveau contrat de trois ans, mais Al-Khelaifi insiste sur le fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pendant l'été.

Le président du PSG a déclaré à Amanda Davies, de CNN, à Paris : "C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements qui vont se produire". "Nous allons l'annoncer probablement à la fin de la semaine.

Ces mots sembleront particulièrement inquiétants pour Pochettino et Leonardo, le directeur sportif du PSG, alors que les spéculations sur l'avenir des deux hommes au sein du club parisien vont bon train.

Interrogé sur la présence d'un nouveau manager sur le banc de touche, Al-Khelaifi a répondu : "Nous voulons créer une nouvelle ère" : "Nous voulons créer une nouvelle ère pour le Paris Saint-Germain, un nouveau projet, de l'air frais. Je pense qu'il est très important que tout le monde soit à nouveau motivé.

"La défaite en Ligue des champions n'a pas été facile, et j'en assume la responsabilité", a ajouté Al-Khelaifi, faisant référence à la défaite en quart de finale contre le Real Madrid, malgré la domination du PSG à l'aller comme au retour : "Je suis le président et j'en suis responsable, mais tout peut arriver et tout arrivera à l'avenir. Je ne blâme personne, quiconque restera ou partira, je suis l'un des premiers responsables de tout, des résultats.

"Je ne blâme donc personne et c'est très important pour moi, mais en fin de compte, vous savez, nous avons des choix à faire. Nous avons des décisions à prendre.

"Nous en prendrons certaines, d'autres arriveront bientôt et je pense que ce que nous voulons vraiment atteindre, c'est d'être plus fort que la saison dernière - et c'est le seul objectif que je veux, être plus grand que la saison dernière."

Nous faisons partie des grands clubs

Malgré les rumeurs de départ de Mbappé qui courent depuis des mois, Al-Khelaifi affirme qu'il est toujours resté "très confiant" dans le fait que le joueur de 23 ans resterait à Paris.

Mais cette saison a peut-être été plus difficile que quiconque au club n'aurait pu l'imaginer. Lorsque le PSG a annoncé l'été dernier qu'il recrutait Messi, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, en tant qu'agent libre après son départ de Barcelone, peu de gens auraient pu s'attendre à ce que l'équipe se comporte comme elle l'a fait.

Même la lueur d'espoir de la saison, à savoir le titre de champion de Ligue 1, a été accueillie avec mépris par les supporters. Après que le PSG a concédé un match nul 1-1 à domicile face à Lens pour décrocher un 10e titre, record de France, une grande partie du public du Parc des Princes a hué son équipe à la mi-temps, avant de quitter le stade à 15 minutes de la fin du match.

Frustrés par la capitulation embarrassante de l'équipe face au Real Madrid en Ligue des champions, les supporters ont fait connaître leur sentiment et le stade s'est presque entièrement vidé moins de 10 minutes après le coup de sifflet final. Les joueurs n'ont même pas fait le traditionnel tour d'honneur après la victoire en championnat.

Al-Khelaifi admet qu'il y a eu "beaucoup de choses" qui n'ont pas fonctionné cette saison.

"Nous avons gagné la Ligue 1, ce qui, je pense, a été considéré comme très facile, mais gagner le trophée n'est jamais facile", a-t-il déclaré. "En Ligue des champions, honnêtement, je pense que nous ne nous sommes pas mal débrouillés, jusqu'à la 65e minute du deuxième match contre le Real, alors que nous contrôlions tout le match.

"Ici, nous devrions gagner quatre à zéro, mais le Real a gagné et méritait de gagner. Félicitations à eux. C'est la vérité. En Ligue des champions, il y a plus de détails, toujours de petits détails, et il faut avoir de la chance et croire en soi, en ses joueurs et en tout le personnel.

"Nous croyons vraiment que nous sommes l'un des grands clubs aujourd'hui, j'y crois vraiment moi-même, et tout le monde doit y croire et y travailler. Quand vous portez le maillot du Paris Saint-Germain, vous êtes un grand joueur dans un grand club et vous ne gagnez qu'ici, c'est la mentalité que nous voulons créer.

"C'est une mentalité que nous voulons créer. Ce n'est pas toujours facile, nous le savons, mais c'est ce que nous voulons construire, l'esprit et la mentalité de gagnant.

Il y a de l'amour

Al-Khelaifi affirme avoir rencontré Mbappe et sa famille à de nombreuses reprises au cours du processus de négociation, mais insiste sur le fait qu'ils n'ont parlé "que de football".

En restant au PSG, Mbappe devient le joueur le mieux payé du monde avec un salaire d'environ 1 million de livres (1,25 million de dollars) par semaine, après avoir empoché une prime à la signature de l'ordre de 100 millions de livres (125 millions de dollars), selon Sky Sports.

Mais Al-Khelaifi pense plutôt que Mbappé n'était motivé que par le projet sportif que le PSG lui présentait et par l'opportunité de continuer à représenter le club de sa ville natale au plus haut niveau.

"La seule chose qui compte pour eux, c'est le sport et le football", a-t-il déclaré. "Nous avons le même objectif... fondamentalement, nous voulons gagner et il veut gagner. C'est un combattant, c'est un gagnant.

"N'oubliez pas qu'il est parisien, français. Il aime son pays. Il aime son club. Il joue pour le club depuis cinq ans, il y a une relation. Il y a de l'amour entre lui, le club, les supporters, son pays. Je pense donc que c'est très important et que les gens sous-estiment peut-être cela.

"Ils pensent que c'est juste une question de contrat et de qui peut offrir le plus, ce qui n'est pas du tout vrai. Je pense qu'il est vraiment extraordinaire. En plus d'être un joueur extraordinaire, le meilleur joueur du monde, c'est aussi une personne fantastique.

