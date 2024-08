Le président du FC Bayern, Hainer, pleure la perte de sa femme.

Drame à FC Bayern Munich. Des rapports suggèrent que la femme du président Herbert Hainer est décédée. Angelika Hainer sera inhumée dans le cercle le plus proche de sa famille et de ses amis.

Herbert Hainer, l'ancien PDG d'Adidas, fait face à une autre tragédie. Selon le journal 'Bild', le président de 70 ans de FC Bayern Munich est en deuil après le décès de son épouse, Angelika Hainer, 66 ans. Un faire-part de décès mentionne : "J'aurais aimé rester un peu plus longtemps."

Les détails sur la cause exacte du décès ne sont pas connus. Cependant, le journal 'Bild' rapporte qu'elle souffrait de plusieurs graves maladies. Angelika Hainer sera inhumée dans le cercle le plus proche de sa famille et de ses amis.

C'est la deuxième tragédie de ce genre pour Hainer dans sa famille immédiate : en 2006, sa fille Kathrin est décédée un jour après son 23e anniversaire d'une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire se produit lorsqu'un caillot sanguin bloque un vaisseau sanguin dans le poumon et nécessite un traitement hospitalier immédiat.

Il est rapporté qu'Angelika et Herbert Hainer se sont rencontrés à Dingolfing, où le futur PDG d'Adidas tenait un pub pendant ses études commerciales. Le couple était marié depuis plus de 30 ans.

Hainer a été PDG d'Adidas de 2001 à 2016. En novembre 2019, il a été élu président de FC Bayern, succédant à Uli Hoeneß.

La communauté du football pleure la perte d'Angelika Hainer, car son décès laisse un vide dans le cercle le plus proche de son mari, le président de FC Bayern Munich, Herbert Hainer. Malgré son rôle de PDG d'Adidas pendant plus d'une décennie et sa présidence de FC Bayern, cette tragédie personnelle est sans doute son plus grand défi jusqu'à présent.

