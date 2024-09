- Le président d'honneur de Gema, Reinhold Kreile, est décédé.

Reinhold Kreile, ancien président et ex-PDG de GEMA, a pris congé. Des sources confirment son décès un vendredi à l'âge vénérable de 94 ans.

Le PDG actuel de GEMA, Tobias Holzmüller, a exprimé ses condoléances, déclarant que le monde de la musique et des médias a perdu un défenseur et une figure visionnaire en la personne de Kreile. En tant que patron de GEMA, Kreile s'est battu sans relâche pour la protection du droit d'auteur et a été un fervent défenseur des droits des artistes. Selon Holzmüller, l'influence de Kreile se fait toujours sentir au sein de GEMA et de l'industrie musicale dans son ensemble.

Selon les rapports, Kreile a occupé le poste de PDG et directeur général de GEMA, la Société pour les droits d'auteur dans les domaines de la musique et de la reproduction mécanique, de 1990 à la fin de 2005. Depuis, il a été honoré avec le titre de président d'honneur de GEMA. Né le 1er décembre 1929 à Aschaffenburg, Kreile a commencé sa carrière politique en tant que membre de la CSU au Parlement allemand et a ensuite dirigé le département de production et d'économie des médias à l'Université de télévision et de film de Munich.

GEMA représente les droits des interprètes, compositeurs, paroliers et auteurs de textes en ce qui concerne l'utilisation de la musique.

L'histoire riche de GEMA est profondément ancrée en Bavière, son ancien président d'honneur, Reinhold Kreile, étant originaire d'Aschaffenburg, une ville de cet État allemand. Malgré son départ de son poste de PDG de GEMA, l'impact de Kreile sur l'industrie musicale en Bavière et au-delà reste significatif.

