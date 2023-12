Le président destanbulspor conduit l'équipe hors du terrain dans un nouvel épisode embarrassant pour le football turc après l'agression d'un arbitre

Le président d'İstanbulspor, Ecmel Faik Sarıalioğlu, a retiré ses joueurs du terrain après que son équipe se soit vu refuser un penalty au milieu de la seconde mi-temps contre Trabzonspor, ce qui a entraîné l'arrêt du match.

Le Boğalar, dernier du classement, avait réclamé un penalty après un accrochage entre Batista Mendy de Trabzonspor et Florian Loshaj, milieu de terrain d'İstanbulspor, mais le jeu s'est poursuivi.

Les visiteurs ont ensuite rapidement marqué pour mener 2-1 à la 68e minute grâce à une tête de Paul Onuachu, ce qui a conduit Sarıalioğlu à entrer sur le terrain et à demander à son équipe de sortir à la 73e minute.

Le défenseur d'İstanbulspor Simon Deli a été vu à genoux en train de supplier Sarıalioğlu de laisser l'équipe jouer la fin du match, mais finalement, les joueurs ont suivi les ordres du président du club et sont rentrés dans leur vestiaire, et les arbitres ont rapidement fait de même.

Selon l'agence de presse publique turque Anadolu, la Fédération turque de football (TFF) devra décider de la suite des événements.

"Une équipe qui quitte une compétition sera déclarée perdante par défaut, et le nombre de points attribués en cas de victoire sera déduit de ses points existants", selon les règles de la TFF.

İstanbulspor est actuellement dernier du classement, à cinq points de Pendikspor, 19e, et ce qui s'est passé mardi pourrait mettre en péril les espoirs du club d'éviter la relégation.

"C'est un jour triste pour le football... Nous attendrons la décision de la fédération de football [sur le résultat]", a déclaré l'entraîneur principal de Trabzonspor, Abdullah Avcı, après le match.

Un peu plus tôt, à l'autre bout de la ville, le premier match à débuter mardi après la suspension de la Süper Lig voyait Başakşehir accueillir Sivasspor dans un stade en grande partie vide, dans une banlieue d'Istanbul.

Avant le match, des enfants portant des maillots avec le mot turc signifiant "respect" ont offert des fleurs aux arbitres.

Le manager de l'équipe locale, Çağdaş Atan, était absent de la ligne de touche après avoir été suspendu pour une série de cartons jaunes lors de matchs précédents, tandis que les décisions arbitrales ont eu un impact sur le match : deux tirs au but ont été accordés à Başakşehir - tous deux martelés par l'attaquant polonais Krzysztof Piątek - et un but à la 62e minute par le Boz Baykuşlar a d'abord été déclaré hors-jeu, mais a ensuite été accordé à la suite d'une révision de l'arbitre assistant vidéo (VAR).

Après le match, Piątek a déclaré à CNN - avec un sourire en coin - que la qualité de l'arbitrage "pourrait être meilleure, mais c'était OK".

Le manager de Sivasspor, Servet Çetin, s'est également exprimé sur l'arbitrage en Süper Lig, lorsque CNN lui a demandé si la culture du football turc avait un problème avec le respect des officiels.

"Nous essayons d'approcher tous les arbitres avec respect et amour", a déclaré Çetin lors de la conférence de presse d'après-match. "Parfois, nous nous mettons en colère. Mais cela va et vient.

"Aujourd'hui, par exemple, j'espère que les arbitres ont pris des décisions correctes car, dans le cas contraire, les supporters de Sivasspor réagiraient. Cela s'accumule. Cela se transforme en colère", a-t-il ajouté.

"Il y a des erreurs commises dans notre pays qui ne sont pas commises en Europe.

Accusations criminelles

Murat Fevzi Tanırlı, ancien arbitre professionnel turc devenu chroniqueur sportif et commentateur, a déclaré à CNN que "la Turquie est incomparablement pire au monde en matière de respect [des arbitres]".

Cette opinion semble s'être confirmée la semaine dernière lorsque le président du club d'Ankaragücü, Faruk Koca, est entré sur le terrain et a frappé l'arbitre Halil Umut Meler au visage, lui laissant un œil au beurre noir et une légère fracture du crâne, selon le ministre turc de la justice, Yılmaz Tunç.

Au moins deux autres personnes ont donné des coups de pied à l'arbitre lorsqu'il était à terre et trois personnes ont été arrêtées par les autorités turques, dont Koca, à la suite de l'incident.

Koca a toutefois réfuté les allégations selon lesquelles il aurait frappé Meler, affirmant qu'il avait seulement "giflé" l'arbitre au visage, mais il a démissionné de son poste de président du club le 12 décembre, déclarant qu'il voulait "éviter tout autre préjudice au club d'Ankaragücü, aux fans d'Ankaragücü, à la communauté dans laquelle je me trouve".

Koca fait désormais partie des personnes qui risquent des poursuites pénales et une éventuelle peine de prison.

Le conseil de discipline du football professionnel turc l'a également banni à vie du sport, a infligé à son ancien club une amende d'environ 69 000 dollars (2 000 000 de lires turques) et a ordonné à Ankaragücü de jouer cinq matches à domicile sans la présence d'aucun supporter.

Mercredi, le journal turc Hurriyet a publié une longue interview de Meler. "Je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont fait cela ou à ceux qui l'ont provoqué", a-t-il déclaré au journal.

Samedi, il a fait sa première déclaration publique sur l'incident : "Je veux que les responsables et les auteurs de l'incident soient punis de la manière la plus sévère", a-t-il écrit, selon l'agence Anadolu.

Les agressions verbales et les attaques se poursuivront

La TFF a promis une répression plus large - et des sanctions plus sévères - en cas de mauvais comportement envers les arbitres.

Tanırlı a déclaré à CNN que ces décisions, qui devraient être prises le mois prochain, détermineront si les changements seront durables.

"Est-ce que cela aura un impact uniquement sur Ankaragücü ? Parce que pour l'instant, les matchs vont commencer cette semaine et les mêmes agressions verbales et attaques vont continuer. C'est pourquoi la fédération doit rendre les sanctions plus sévères pour ce type de comportement", a déclaré Tanırlı.

Avant le coup d'envoi des matches, mardi, les supporters étaient unanimes pour condamner la violente agression de Koca, mais ils étaient divisés sur la nécessité d'une réforme plus large.

"Quelle que soit la sévérité de la sanction [pour Koca], le problème commence en fin de compte avec les supporters. Nous devons d'abord nous éduquer nous-mêmes. Ce n'est qu'après cela que les changements apportés auront un impact", a déclaré à CNN Ceyhun Coban, un supporter de Başakşehir, qui assistait au match avec son fils.

Fatih Ates, un autre supporter de Başakşehir, a reconnu que des sanctions plus sévères étaient nécessaires pour les contrevenants, mais a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de sanctions plus larges contre les supporters ou les équipes pour le comportement d'une seule personne.

"Nous devrions savoir qu'il s'agit d'un match de football et que nous sommes ici pour nous divertir, pas pour faire la guerre", a déclaré Ates à CNN.

De retour dans le stade, Piątek ne pense pas que des changements majeurs soient nécessaires pour prévenir les incidents violents à l'avenir.

"Je pense que nous sommes tous des humains. Le football est émotionnel, nous devons parfois rester calmes et je pense que cela ne peut pas se reproduire", a-t-il déclaré.

"Nous avons toujours des conversations avec les arbitres pendant le match et nous devons parfois faire preuve de plus de respect.

Cependant, avec le dernier incident impliquant İstanbulspor et son président de club, les projecteurs resteront probablement braqués sur le football turc et sa relation d'amour-haine avec les arbitres dans un avenir prévisible.

