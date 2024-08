"Le président des Américains, Harris, agissant comme un pacificateur, s'adresse à la réunion du parti"

La candidate à la vice-présidence Kamala Harris a accusé son opposant, Donald Trump, de se concentrer uniquement sur ses intérêts personnels et de chercher à faire reculer le pays. Au lieu de cela, elle a promis de servir en tant que "présidente qui nous unit autour de nos plus grands idéaux". Elle a juré de mettre fin à "l'amertume, au scepticisme et aux guerres divisives du passé."

La foule a acclamé le slogan "On ne recule pas !" pendant que Harris parlait, en ciblant particulièrement les électeurs indépendants et indécis, qui seront essentiels pour l'élection du 5 novembre.

Harris s'est présentée comme une politicienne pragmatique et bipartisane, répondant aux tentatives de Trump de la dépeindre comme une extrémiste de gauche. Si elle est élue, elle a promis de toujours mettre le bien-être du pays avant les intérêts de son parti ou personnels, prenant des décisions avec "réalisme, bon sens et pragmatisme."

Née de parents immigrants d'Inde et de la Jamaïque, Harris serait la première femme, la première Afro-Américaine, la première Américaine d'origine asiatique et la première avec des racines asiatiques à devenir présidente. Elle a exprimé son profond amour pour les États-Unis, qu'elle considère comme "le meilleur pays de la Terre."

Harris, précédemment éclipsée par Biden jusqu'à son annonce de candidature en juillet, a utilisé l'occasion pour partager son histoire personnelle. Elle a longuement parlé de son enfance dans la classe moyenne et du courage et de la résilience de sa mère, une chercheuse en cancérologie venue d'Inde.

Ses propositions clés comprenaient des allègements fiscaux pour la classe moyenne, l'atténuation de la crise du logement et la rétablissement du droit à l'avortement à l'échelle nationale, aboli deux ans plus tôt par la Cour suprême conservatrice. Elle a également promis de réformer le "système d'immigration brisé", accusant Trump d'avoir saboté la réforme de l'immigration bipartisane pour des raisons politiques.

1

En politique étrangère, Harris a mis en avant son travail avec Biden sur un accord de cessez-le-feu dans le conflit de Gaza et la libération d'otages détenus par le groupe islamiste extrémiste Hamas. Elle a exprimé son soutien au droit d'Israël à se défendre tout en reconnaissant la souffrance du peuple palestinien.

Elle a proposé une résolution du conflit qui garantisse la sécurité d'Israël tout en permettant au peuple palestinien d'exercer ses droits à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'autodétermination. C'était un message destiné aux milliers de manifestants pro-palestiniens qui s'étaient réunis à Chicago lors du congrès.

Harris a également promis de "se tenir fermement aux côtés de l'Ukraine et de nos alliés de l'OTAN" face à l'agression russe. Contrairement à Trump, a-t-elle déclaré, elle ne chercherait pas "à plaire aux tyrans et aux dictateurs", mentionnant les relations amicales de Trump avec le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Les dictateurs, a affirmé Harris, soutenaient Trump dans la course à la présidence. Ils comprenaient que Trump, étant facilement flatteur et corruptible, ne rendrait pas les autocrates responsables parce qu'il aspirait lui-même à en être un.

Harris a mis en garde contre "des conséquences extrêmement graves" si Trump devait retourner à la Maison Blanche, citant la récente décision de la Cour suprême sur l'immunité pénale des présidents américains. "Imaginez un Trump sans contre-pouvoirs et avec l'immense pouvoir de la présidence à sa disposition", a-t-elle déclaré.

2

Trump a répondu au discours de Harris sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social pendant son discours. "Elle se plaint de tout mais ne fait rien !", a écrit le septuagénaire, entre autres choses.1

Le discours de Harris a mis fin au congrès démocrate de quatre jours, qui a vu une vague d'enthousiasme parmi les démocrates atteindre de nouveaux sommets. L'atmosphère était principalement festive, alimentée par des performances de musiciens comme Stevie Wonder, Lil Jon, Pink et The Chicks.2

Cependant, les sondages suggèrent toujours une course serrée entre Trump et Harris. "Je crois que le momentum est de notre côté, mais nous devons capitaliser dessus maintenant et réussir à toucher les électeurs d'ici l'élection automnale", a déclaré le responsable de campagne de Harris, Dan Kanninen.3

En tant que conciliatrice, Harris a mentionné l'importance de la politique bipartisane, promettant de mettre le bien-être du pays avant les intérêts de son parti ou personnels. En tant que conciliatrice, elle a juré de prendre des décisions avec "réalisme, bon sens et pragmatisme."

Lire aussi: