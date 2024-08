Le président de l'Université de Columbia Shafik démissionne.

Nemat Shafik a été à la tête de l'université Columbia pendant moins d'un an. Au plus fort des protestations à Gaza au printemps, elle a fait face à des critiques coming des deux côtés. Aujourd'hui, elle en paie les conséquences.

Nemat "Minouche" Shafik, la présidente de l'illustre université de New York, Columbia, a démissionné suite à des critiques persistantes concernant sa gestion des manifestations pro-palestiniennes sur le campus. Bien que son mandat ait vu des progrès significatifs pour l'université, il a également été une "période de turbulence", a expliqué Shafik.

Cette période a eu "un coût important" pour sa famille et pour de nombreux membres de la communauté universitaire, ce qui l'a conduite à prendre la décision de démissionner après mûre réflexion pendant l'été.

L'université Columbia a connu de massives manifestations pro-palestiniennes au printemps. Un camp de protestation a été installé sur le campus et un bâtiment a été temporairement occupé et endommagé. Shafik a été critiquée pour avoir laissé trop de liberté aux manifestations et pour n'avoir pas suffisamment abordé l'antisémitisme sur le campus. Dans le même temps, le côté pro-palestinien a critiqué sa décision d'appeler la police pour gérer les manifestations, ce qui a entraîné de nombreux arrêts.

Les manifestations sur de nombreux campus ont reflété la division de la société américaine concernant le conflit au Moyen-Orient, qui a commencé en octobre dernier. Les institutions académiques ont lutté pour trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la discrimination, le droit de manifester et les préoccupations de sécurité, par exemple, de la minorité juive. En raison de leur gestion des manifestations, les présidents de prestigieuses universités Harvard et l'université de Pennsylvanie ont également démissionné.

La décision de Nemat Shafik de démissionner en tant que présidente de l'université Columbia à New York a été principalement influencée par les retombées qu'elle a subies pendant les manifestations à Gaza sur le campus de l'université. Malgré les changements positifs qu'elle a mis en place pendant son mandat, la période tumultueuse a eu un coût important pour sa famille et la communauté universitaire.

