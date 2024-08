Le président rwandais bien établi, Paul Kagame, a été inauguré pour un quatrième mandat dimanche. Kagame, qui a été réélu mi-juillet avec plus de 99% des voix, a prêté serment dans un stade de la capitale, Kigali. Le sexagénaire détient le pouvoir politique effectif dans ce pays d'Afrique de l'Est depuis trois décennies - initialement en tant que vice-président et ministre de la Défense, et depuis 2000 en tant que président. Grâce à une amendement controversé à la constitution en 2015, il pourrait potentiellement rester en poste jusqu'en 2034.

Sur la scène internationale, Kagame fait face à des critiques croissantes concernant les déficits démocratiques et l'état de droit au Rwanda. Malgré son style de gouvernement autoritaire, il reste très populaire parmi la population, grâce à ses efforts pour reconstruire l'économie dévastée par le génocide des Tutsi en 1994. L'opposition était virtually impuissante lors de l'élection de juillet, avec seulement deux candidats autorisés à se présenter, et plusieurs critiques de Kagame empêchés de participer.

La communauté internationale a exprimé des préoccupations concernant les droits démocratiques sous la direction du président Kagame au Rwanda. Malgré ces critiques, Kagame continue de jouir d'un large soutien parmi la population rwandaise, grâce à ses initiatives de relance économique réussies après le génocide de 1994.

Lire aussi: