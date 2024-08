- Le président de l'IPC, Parsons, a salué l'accord de Paris.

Les rénovations post-olympiques pour les installations sportives destinées aux Jeux paralympiques n'ont pas posé de problèmes significatifs aux organisateurs. Selon Andrew Parsons, président du Comité international paralympique, "Si on me demandait si la ville est prête, je dirais oui." Il a expliqué : "Il suffit de comparer Paris il y a sept ans à ce qu'elle est aujourd'hui en termes d'inclusivité, et cela est en grande partie dû aux Jeux paralympiques qui se déroulent ici."

Edouard Donnelly, du comité d'organisation, a déclaré lors d'un entretien avec "Ouest-France" que les ajustements nécessaires aux lieux et aux arènes pour les personnes handicapées ont été effectués à temps. Cependant, il a ajouté : "Nous avons dû prêter attention à certains aspects. Par exemple, nous avons conservé le sable dans le stade adjacent à la Tour Eiffel, où le football pour aveugles sera maintenant joué, et avons placé la surface de jeu dessus."

Les organisateurs ont également bénéficié du fait qu'ils n'ont pas eu à rénover à nouveau le Grand Palais, qui a servi pour l'escrime et plus tard, le taekwondo lors des Jeux olympiques. Lors des Jeux paralympiques, les compétitions de taekwondo auront lieu en premier, suivies de l'installation du terrain de para-escrime. Notamment, une nouvelle particularité pour les Jeux paralympiques est le circuit de para-cyclisme sur route à Clichy-sous-Bois. Un total de 4 400 athlètes seront logés dans le Village olympique.

Paris a fait de grands progrès en matière d'inclusivité et d'accessibilité

Parsons a salué les initiatives du gouvernement français avant la cérémonie d'ouverture le mercredi. "Nous pouvons déjà sentir l'impact", a-t-il déclaré. "Déjà, 1,5 milliard d'euros ont été investis dans des projets liés à l'inclusivité et à l'accessibilité dans tout le pays. Paris-même a investi 125 millions d'euros dans ces domaines."

