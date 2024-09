- Le président de la République, M. Muslija, après son licenciement: "Actions erronées commises"

Florent Muslija du club de Bundesliga SC Freiburg a admis une erreur après son expulsion de l'équipe de football du Kosovo, mais a démenti les rumeurs d'une sortie en boîte de nuit. "J'ai fait une bourde, et j'en assume l'entière responsabilité. J'ai quitté le lieu d'hébergement de l'équipe deux jours avant le match de Ligue des Nations contre Chypre sans en parler avant", a-t-il déclaré sur Instagram, en précisant également : "Je n'avais pas l'intention de faire la fête tard le soir, mais je voulais simplement manger un bout. J'avais juste besoin d'une pause."

Muslija a été renvoyé de l'équipe du Kosovo pour le match contre Chypre lundi. "Il est clair que ce n'était pas la décision la plus judicieuse et la plus intelligente de ma vie", a déclaré le joueur de 26 ans. Il a exprimé ses regrets pour sa décision, en déclarant : "Des choses comme ça ne devraient pas arriver. Et ceux qui me connaissent vraiment savent que de telles incidents ne se reproduiront pas."

Avant la victoire 4-0 du Kosovo contre Chypre, l'entraîneur de l'équipe nationale allemande, Franco Foda, a renvoyé Muslija et deux autres joueurs de l'équipe, apparemment pour des violations des règles établies, selon la fédération.

Après son départ de l'équipe du Kosovo, Muslija a poursuivi sa carrière de footballeur avec SC Freiburg en Bundesliga allemande. Malgré l'incident, Muslija reste déterminé à maintenir le professionnalisme requis à la fois en Bundesliga et en équipe nationale.

