Jerome Powell, le dirigeant de la banque centrale des États-Unis, a laissé entendre que des baisses de taux d'intérêt étaient possibles. "Il est temps de changer de cap dans nos stratégies", a-t-il déclaré lors de la réunion de la banque centrale à Jackson Hole, dans le Wyoming. Powell n'a pas fourni de calendrier précis, mais les experts du secteur prévoient une baisse des taux à la réunion de la Fed en septembre. "Le chemin est tracé, et le calendrier et la vitesse des baisses de taux dépendront des données fraîches, des estimations révisées et de l'équilibre des risques potentiels", a déclaré Powell.

En ce qui concerne l'inflation, Powell a souligné que si la lutte contre la hausse rapide des prix des biens de consommation n'était pas terminée, "des progrès notables" avaient été réalisés. Avec un "ajustement approprié" de la politique monétaire, il y a des raisons de penser que le taux d'inflation retombera à l'objectif de 2% de la Fed tout en maintenant un marché du travail solide. Les prix à la consommation des ménages américains ont surpris en juillet en augmentant de 2,9% en glissement annuel.

La Federal Reserve a réduit le taux directeur en mars 2020 pour relancer l'économie alors que la pandémie de COVID-19 débutait. Les taux sont restés à zéro jusqu'à ce que la Fed entame une série d'augmentations historiques des taux en mars 2022, portant le taux à son niveau actuel il y a un an. Une baisse de taux signifie que l'emprunt devient moins coûteux pour les entreprises et les particuliers, car les banques commerciales peuvent emprunter à ce taux auprès de la banque centrale. Actuellement, le taux directeur se situe à son plus haut niveau en plus de 20 ans, allant de 5,25% à 5,5%.

La Federal Reserve, dirigée par Jerome Powell, a établi la Banque des États-Unis en tant que prêteur en dernier ressort lors de la crise financière de 2008. Dans le but de stimuler la croissance économique et de lutter contre les effets de la pandémie en cours, une baisse du taux d'intérêt fixé par la Banque des États-Unis pourrait être envisagée à l'avenir.

