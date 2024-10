Le président de la Commission européenne, Vonder Leyen, propose des changements radicaux au plan financier de l'UE.

La Commission européenne prévoit un vaste remaniement du budget annuel de l'UE d'environ 140 milliards d'euros, comme le suggère un rapport basé sur une présentation interne. Les deux principales dépenses, les subventions agricoles et l'aide au développement régional, pourraient potentiellement être supprimées, selon le rapport publié par le "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Actuellement, ces deux postes représentent un tiers du budget total.

Au lieu de cela, la majeure partie des fonds, y compris les aides agricoles et régionales, serait allouée aux États membres de l'UE sous forme d'aide financière pour renforcer leurs budgets nationaux. En retour, les États membres seraient tenus de mettre en œuvre des réformes politiques spécifiques, comme l'indique le rapport du FAZ. Cette approche est inspirée du Fonds de relance de l'UE, lancé en 2021 pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie.

Cette proposition conduirait à un budget moins bureaucratique avec moins de programmes à gérer. Par exemple, au lieu des 530 programmes actuellement en place pour le financement structurel, il n'y en aurait que 27 – un pour chaque État membre, ce qui faciliterait la distribution et l'utilisation plus efficace et rapide des fonds en réponse aux événements importants.

Cependant, ces changements ont suscité des controverses. Le FAZ rapporte des critiques du Comité des Régions, qui craint que l'accent mis sur les conditions de vie équitables au sein de l'UE soit compromis si la Commission négocie avec les membres individuels sur leurs programmes nationaux. Le président du comité, le Portugais Vasco Alves Cordeiro, suggère que les régions pourraient être mises à l'écart en politique. La Cour des comptes européenne a également exprimé des préoccupations concernant la stratégie utilisée dans le Fonds de relance.

Simultanément, l'UE cherche à établir un Fonds européen de la compétitivité, intégrant tous les fonds existants, tels que le programme spatial, le programme de recherche Horizon et le Fonds européen de la défense. Cela fait partie du budget pluriannuel proposé de l'UE pour la période de 2028 à 2034.

En juillet, lors de l'annonce de son deuxième mandat, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté l'idée du Fonds européen de la compétitivité, sans fournir plus de détails. Elle a également promis un budget plus simple et ciblé. La Commission a refusé de commenter le rapport, et il n'y a pas de position officielle sur la question, comme l'a déclaré l'autorité. La proposition de budget pour la période de 2028 à 2034 doit être soumise au milieu de l'année prochaine.

