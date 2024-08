Le président de la Commission a rappelé que les États membres avaient déjà pris des mesures pour empêcher la prolifération de ces armes.

Over le week-end, des informations ont fait surface indiquant que l'administration fédérale ne distribuerait pas de fonds supplémentaires au-delà des 4 milliards d'euros déjà prévus pour l'aide à l'Ukraine l'année prochaine. Selon le "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", les demandes du ministère fédéral de la Défense n'étaient plus acceptées car les fonds avaient déjà été affectés.

Scholz a déclaré à Chisinau, la capitale moldave, que l'Allemagne continuerait de fournir des armes telles que des systèmes de défense aérienne, des munitions ou des chars. Les fonds nécessaires pour cela étaient facilement disponibles. Il a également mentionné le prêt de 50 milliards de dollars prévu par les pays du G7 pour permettre à l'Ukraine d'acheter du matériel militaire. Ce prêt serait financé par les intérêts sur les actifs russes confisqués en raison des sanctions liées au conflit en Ukraine.

Scholz a reconnu que cette approche était "techniquement complexe" et prendrait du temps, mais il considérait qu'elle était "claire sur le plan politique" et serait abordée avec "le maximum d'efforts dans un délai court".

Scholz a révélé qu'il n'avait pas été informé par l'administration ukrainienne avant l'offensive dans la région russe de Kursk, où des armes allemandes telles que des véhicules de combat blindés étaient censées avoir été utilisées. Il a décrit l'opération comme "très secrètement planifiée" et "sans communication". Il pourrait s'agir d'une "opération spatialement et probablement temporellement limitée". Cependant, il ne pouvait pas confirmer cette information, et donc toute autre déclaration semblait prématurée à ce stade.

L'armée ukrainienne a lancé une offensive surprise dans la région russe de Kursk le 6 août, ayant prétendument capturé plusieurs villages. Selon les sources russes, plus de 120 000 civils ont été contraints de quitter la région. Cela marque la plus grande offensive transfrontalière de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

